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Заболеваемость гриппом и COVID-19 продолжает снижаться
Заболеваемость гриппом и COVID-19 продолжает снижаться - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Заболеваемость гриппом и COVID-19 продолжает снижаться
В ряде регионов России наблюдается снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. При этом профилактические мероприятия остаются необходимыми, сообщает... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T15:27
2024-02-29T15:27
2024-02-29T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В ряде регионов России наблюдается снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. При этом профилактические мероприятия остаются необходимыми, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В то же время, как отметили в ведомстве, в 44 субъектах фиксируется превышение среднероссийского показателя заболеваемости.Лабораторные исследования показали, что число положительных находок вирусов гриппа за неделю снизилось с 24,5% до 18,9%. Как и ранее, преобладает вирус гриппа А(Н3N2), при этом третью неделю отмечается рост доли вирусов гриппа В. На долю вирусов негриппозной этиологии приходится более 80%.При этом, несмотря на снижение показателей заболеваемости, продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия, ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 остается на строгом контроле Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России за неделю с 19 по 25 февраля снизился почти на 9%, о чем свидетельствуют данные официальной статистики.Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппомКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов
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грипп, орви, новости, россия, коронавирус, здоровье, роспотребнадзор
Заболеваемость гриппом и COVID-19 продолжает снижаться
Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ продолжает снижаться в стране
15:27 29.02.2024 (обновлено: 15:32 29.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В ряде регионов России наблюдается снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. При этом профилактические мероприятия остаются необходимыми, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Так, на 8 неделе 2024 года в некоторых регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано свыше 766 тысяч заболевших, что на 18% ниже, чем на прошлой неделе", – говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в ведомстве, в 44 субъектах фиксируется превышение среднероссийского показателя заболеваемости.
Лабораторные исследования показали, что число положительных находок вирусов гриппа за неделю снизилось с 24,5% до 18,9%. Как и ранее, преобладает вирус гриппа А(Н3N2), при этом третью неделю отмечается рост доли вирусов гриппа В. На долю вирусов негриппозной этиологии приходится более 80%.
"Также на 8 неделе в РФ на 8,7% по сравнению с прошлой неделей снизилась заболеваемость COVID-19. Преобладающим остается геновариант "Омикрон", – сказано в сообщении.
При этом, несмотря на снижение показателей заболеваемости, продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия, ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 остается на строгом контроле Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России
за неделю с 19 по 25 февраля снизился почти на 9%, о чем свидетельствуют данные официальной статистики.
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