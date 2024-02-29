https://crimea.ria.ru/20240229/zabolevaemost-grippom-i-covid-19-prodolzhaet-snizhatsya-1135316134.html

Заболеваемость гриппом и COVID-19 продолжает снижаться

Заболеваемость гриппом и COVID-19 продолжает снижаться - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Заболеваемость гриппом и COVID-19 продолжает снижаться

В ряде регионов России наблюдается снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. При этом профилактические мероприятия остаются необходимыми, сообщает... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T15:27

2024-02-29T15:27

2024-02-29T15:32

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роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В ряде регионов России наблюдается снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. При этом профилактические мероприятия остаются необходимыми, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В то же время, как отметили в ведомстве, в 44 субъектах фиксируется превышение среднероссийского показателя заболеваемости.Лабораторные исследования показали, что число положительных находок вирусов гриппа за неделю снизилось с 24,5% до 18,9%. Как и ранее, преобладает вирус гриппа А(Н3N2), при этом третью неделю отмечается рост доли вирусов гриппа В. На долю вирусов негриппозной этиологии приходится более 80%.При этом, несмотря на снижение показателей заболеваемости, продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия, ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 остается на строгом контроле Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России за неделю с 19 по 25 февраля снизился почти на 9%, о чем свидетельствуют данные официальной статистики.Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппомКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов

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грипп, орви, новости, россия, коронавирус, здоровье, роспотребнадзор