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Скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Крыму

Скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Крыму

За прошедшую неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории Крыма превысил показатели прошлой недели на 0,8%. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T18:01

2024-03-11T18:01

2024-03-11T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории Крыма превысил показатели прошлой недели на 0,8%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.При этом в Севастополе заболеваемость понизилась на 7%: за истекшую неделю зарегистрировано 297 случаев."Во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым и людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений", - предупредили в ведомстве.В Роспотребнадзоре также рекомендуют ограничить посещение мест массового скопления людей.По данным на 5 марта, в Республике Крым за неделю также было выявлено 116 случаев заражения, выздоровели 158 человек, один пациент скончался.При этом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на полуострове за последнюю неделю опустилась ниже уровня эпидемического порога, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовCOVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализацийВакцина "Спутник V" с обновленным составом зарегистрирована в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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