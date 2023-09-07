https://crimea.ria.ru/20230907/udary-vsu-po-khersonschine-artilleriya-nakryla-10-gorodov-i-sel-levoberezhya--1131224873.html

Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья

Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья

Обстрелы ВСУ левобережья Херсонской области продолжаются днем и ночью, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 10 мирных городов и сел,... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T10:04

2023-09-07T10:04

2023-09-07T10:04

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новости сво

новые регионы россии

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Обстрелы ВСУ левобережья Херсонской области продолжаются днем и ночью, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 10 мирных городов и сел, по которым выпустили свыше 100 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Еще 69 вражеских снарядов опустились накануне днем на семь населенных пунктов, в том числе села Саги, Подстеное, Песчановка и Новая Збурьевка.В администрации сообщили, что информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях инфраструктуры в данный момент уточняется.За день до этого ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 116 артиллерийских снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма

херсонская область

новые регионы россии

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости сво, новые регионы россии, украина, россия