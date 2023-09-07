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Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья
Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья
Обстрелы ВСУ левобережья Херсонской области продолжаются днем и ночью, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 10 мирных городов и сел,... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T10:04
2023-09-07T10:04
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Обстрелы ВСУ левобережья Херсонской области продолжаются днем и ночью, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 10 мирных городов и сел, по которым выпустили свыше 100 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Еще 69 вражеских снарядов опустились накануне днем на семь населенных пунктов, в том числе села Саги, Подстеное, Песчановка и Новая Збурьевка.В администрации сообщили, что информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях инфраструктуры в данный момент уточняется.За день до этого ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 116 артиллерийских снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки убитых и раненых: группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости сво, новые регионы россии, украина, россия
Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья

ВСУ за сутки обстреляли 10 городов и сел левобережья Херсонщины более 100 раз

10:04 07.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Обстрелы ВСУ левобережья Херсонской области продолжаются днем и ночью, за минувшие сутки от ударов из ствольной артиллерии пострадали 10 мирных городов и сел, по которым выпустили свыше 100 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Алешек, Казачьих Лагерей, Крынок, Горностаевки, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.
Еще 69 вражеских снарядов опустились накануне днем на семь населенных пунктов, в том числе села Саги, Подстеное, Песчановка и Новая Збурьевка.
В администрации сообщили, что информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях инфраструктуры в данный момент уточняется.
За день до этого ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 116 артиллерийских снарядов.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьНовости СВОНовые регионы РоссииУкраинаРоссия
 
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