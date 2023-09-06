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ВСУ усилили обстрелы Херсонской области
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.09.2023
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области
ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 116 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T10:33
2023-09-06T10:33
2023-09-06T10:33
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 116 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по городу Алешки 14 снарядов, по Казачьим Лагерям – 18, по Крынкам – 12, по Подстепному – девять, по Сагам – семь, по Кардашинке – восемь и по Старой Збурьевке – девять артиллерийских снарядов."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Кардашинки, Днепрян, Подлесного, Казачьих Лагерей, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии", - дополнили в экстренных службах.В настоящее время данные о жертвах среди гражданского населения, а также разрушениях, полученных в результате обстрелов, уточняются.Ранее сообщалось, что накануне украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонщины 100 артиллерийских снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из КрымаВопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производстваТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, алешки, каховка, новая каховка, днепряны, новости
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области
ВСУ за сутки выпустили 116 снарядов из артиллерии по мирным городам Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 116 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по городу Алешки 14 снарядов, по Казачьим Лагерям – 18, по Крынкам – 12, по Подстепному – девять, по Сагам – семь, по Кардашинке – восемь и по Старой Збурьевке – девять артиллерийских снарядов.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Кардашинки, Днепрян, Подлесного, Казачьих Лагерей, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии", - дополнили в экстренных службах.
В настоящее время данные о жертвах среди гражданского населения, а также разрушениях, полученных в результате обстрелов, уточняются.
Ранее сообщалось, что накануне украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонщины 100 артиллерийских снарядов
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