https://crimea.ria.ru/20230906/vsu-usilili-obstrely-khersonskoy-oblasti-1131197516.html

ВСУ усилили обстрелы Херсонской области

ВСУ усилили обстрелы Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.09.2023

ВСУ усилили обстрелы Херсонской области

ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 116 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T10:33

2023-09-06T10:33

2023-09-06T10:33

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости сво

алешки

каховка

новая каховка

днепряны

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129472957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a003d0bccb8105113d230997482b4600.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 116 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по городу Алешки 14 снарядов, по Казачьим Лагерям – 18, по Крынкам – 12, по Подстепному – девять, по Сагам – семь, по Кардашинке – восемь и по Старой Збурьевке – девять артиллерийских снарядов."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Кардашинки, Днепрян, Подлесного, Казачьих Лагерей, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии", - дополнили в экстренных службах.В настоящее время данные о жертвах среди гражданского населения, а также разрушениях, полученных в результате обстрелов, уточняются.Ранее сообщалось, что накануне украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонщины 100 артиллерийских снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из КрымаВопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производстваТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь

https://crimea.ria.ru/20230904/pomogal-v-blokade-kryma-na-khersonschine-zaderzhali-uchastnika-natsbata-1131146543.html

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

днепряны

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, алешки, каховка, новая каховка, днепряны, новости