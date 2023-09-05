https://crimea.ria.ru/20230905/100-priletov-vsu-snova-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-1131165750.html

100 "прилетов": ВСУ снова обстреляли Херсонскую область

100 "прилетов": ВСУ снова обстреляли Херсонскую область - РИА Новости Крым, 05.09.2023

100 "прилетов": ВСУ снова обстреляли Херсонскую область

Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T09:19

2023-09-05T09:19

2023-09-05T09:19

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

алешки

голая пристань

днепряны

корсунка

каховка

новая каховка

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алешкам 14 снарядов, по Голой Пристани –12, по Днепрянам – 11, по Солонцам – 10, по Корсунке – девять, по Крынкам – восемь. Обстрелы продолжились и ночью."Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Кардашинки, Горностаевки, Казачьих Лагерей, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - проинформировали в экстренных службах.Как сообщалось, накануне украинские боевики больше 80 раз стреляли из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Больше всего "прилетов" зафиксировано в Казачьих Лагерях и Корсунке.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской областиУдары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стукиВыборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК

https://crimea.ria.ru/20230904/shoygu-nazval-poteri-ukrainskoy-armii-v-tankakh-i-bespilotnikakh-1131158300.html

херсонская область

алешки

голая пристань

днепряны

корсунка

каховка

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, алешки, голая пристань, днепряны, корсунка, каховка, новая каховка, новости