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100 "прилетов": ВСУ снова обстреляли Херсонскую область - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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100 "прилетов": ВСУ снова обстреляли Херсонскую область
100 "прилетов": ВСУ снова обстреляли Херсонскую область - РИА Новости Крым, 05.09.2023
100 "прилетов": ВСУ снова обстреляли Херсонскую область
Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T09:19
2023-09-05T09:19
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
алешки
голая пристань
днепряны
корсунка
каховка
новая каховка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алешкам 14 снарядов, по Голой Пристани –12, по Днепрянам – 11, по Солонцам – 10, по Корсунке – девять, по Крынкам – восемь. Обстрелы продолжились и ночью."Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Кардашинки, Горностаевки, Казачьих Лагерей, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - проинформировали в экстренных службах.Как сообщалось, накануне украинские боевики больше 80 раз стреляли из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Больше всего "прилетов" зафиксировано в Казачьих Лагерях и Корсунке.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской областиУдары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стукиВыборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК
https://crimea.ria.ru/20230904/shoygu-nazval-poteri-ukrainskoy-armii-v-tankakh-i-bespilotnikakh-1131158300.html
херсонская область
алешки
голая пристань
днепряны
корсунка
каховка
новая каховка
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, алешки, голая пристань, днепряны, корсунка, каховка, новая каховка, новости
100 "прилетов": ВСУ снова обстреляли Херсонскую область

ВСУ за сутки выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов

09:19 05.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел в Алешках
Обстрел в Алешках - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алешкам 14 снарядов, по Голой Пристани –12, по Днепрянам – 11, по Солонцам – 10, по Корсунке – девять, по Крынкам – восемь. Обстрелы продолжились и ночью.
"Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Кардашинки, Горностаевки, Казачьих Лагерей, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - проинформировали в экстренных службах.
Как сообщалось, накануне украинские боевики больше 80 раз стреляли из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Больше всего "прилетов" зафиксировано в Казачьих Лагерях и Корсунке.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияАлешкиГолая ПристаньДнепряныКорсункаКаховкаНовая КаховкаНовости
 
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