https://crimea.ria.ru/20230904/terror-vsu-v-khersonskoy-oblasti-esche-84-prileta-za-sutki-1131141747.html

Террор ВСУ: в Херсонской области еще 84 прилета за сутки

Террор ВСУ: в Херсонской области еще 84 прилета за сутки - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Террор ВСУ: в Херсонской области еще 84 прилета за сутки

Украинские боевики продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, за минувшие сутки по гражданской инфраструктуре населенных пунктов больше 80 раз... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T09:36

2023-09-04T09:36

2023-09-04T09:36

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

каховка

новая каховка

корсунка

голая пристань

алешки

днепряны

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, за минувшие сутки по гражданской инфраструктуре населенных пунктов больше 80 раз стреляли из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы региона.За минувший день по 12 прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и Корсунке, десять раз ВСУ обстреляли Песчановку, 11– Днепряны, девять раз Алешки."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Васильевки, Крынок, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - сказано в сообщении.Днем ранее ВСУ выпустили по мирным городам левого берега Днепра в Херсонской области почти сто снарядов из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИКБойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на ХерсонщинеПод градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20230902/ukrainy-dlya-menya-bolshe-net-kak-ukrainka-stala-pomogat-rossiyskoy-armii-1131067019.html

херсонская область

каховка

новая каховка

корсунка

голая пристань

алешки

днепряны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, корсунка, голая пристань, алешки, днепряны, новости