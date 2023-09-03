https://crimea.ria.ru/20230903/udary-vsu-po-khersonskoy-oblasti-vypuscheno-pochti-100-snaryadov-za-stuki-1131130844.html
Удары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стуки
Удары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стуки - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Удары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стуки
Почти сто снарядов из ствольной артиллерии за сутки выпустили украинские боевики по мирным городам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T11:22
2023-09-03T11:22
2023-09-03T11:24
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
таврийск
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Почти сто снарядов из ствольной артиллерии за сутки выпустили украинские боевики по мирным городам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Самые мощные обстрелы велись по населенному пункту Солонцы – там зафиксировано 14 "прилетов". По городам Голая Пристань и Алешки выпущено 12 снарядов из ствольной артиллерии, по Таврийску – 10, по Крынкам – девять.Не прекратились удары по мирной инфраструктуре Херсонщины и ночью.На данный момент ведется работа по уточнению числа жертв среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры.Сутками ранее ВСУ выпустили более 100 снарядов по городам и населенным пунктам левобережья. В селе Масловка Новокаховского городского округа в результате атаки украинского дрона разрушено частное домовладение и пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИКУкраинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФВ Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
таврийск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, таврийск, новости
Удары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стуки
ВСУ выпустили 95 снарядов из артиллерии за сутки по мирным городам Херсонской области
11:22 03.09.2023 (обновлено: 11:24 03.09.2023)