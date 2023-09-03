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Удары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стуки - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Удары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стуки
Удары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стуки - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Удары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стуки
Почти сто снарядов из ствольной артиллерии за сутки выпустили украинские боевики по мирным городам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T11:22
2023-09-03T11:24
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
таврийск
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Почти сто снарядов из ствольной артиллерии за сутки выпустили украинские боевики по мирным городам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Самые мощные обстрелы велись по населенному пункту Солонцы – там зафиксировано 14 "прилетов". По городам Голая Пристань и Алешки выпущено 12 снарядов из ствольной артиллерии, по Таврийску – 10, по Крынкам – девять.Не прекратились удары по мирной инфраструктуре Херсонщины и ночью.На данный момент ведется работа по уточнению числа жертв среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры.Сутками ранее ВСУ выпустили более 100 снарядов по городам и населенным пунктам левобережья. В селе Масловка Новокаховского городского округа в результате атаки украинского дрона разрушено частное домовладение и пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИКУкраинский дрон сбит над Белгородской областью - Минобороны РФВ Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, таврийск, новости
Удары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стуки

ВСУ выпустили 95 снарядов из артиллерии за сутки по мирным городам Херсонской области

11:22 03.09.2023 (обновлено: 11:24 03.09.2023)
 
© Фото предоставлено главой администрации поселка Асаном АлиевымПоследствия ракетного удара ВСУ по Новоалексеевке Херсонской области
Последствия ракетного удара ВСУ по Новоалексеевке Херсонской области
© Фото предоставлено главой администрации поселка Асаном Алиевым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Почти сто снарядов из ствольной артиллерии за сутки выпустили украинские боевики по мирным городам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Самые мощные обстрелы велись по населенному пункту Солонцы – там зафиксировано 14 "прилетов". По городам Голая Пристань и Алешки выпущено 12 снарядов из ствольной артиллерии, по Таврийску – 10, по Крынкам – девять.
Не прекратились удары по мирной инфраструктуре Херсонщины и ночью.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Казачьих Лагерях, Крынках, Подстепном, Кардашинке, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
На данный момент ведется работа по уточнению числа жертв среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры.
Сутками ранее ВСУ выпустили более 100 снарядов по городам и населенным пунктам левобережья. В селе Масловка Новокаховского городского округа в результате атаки украинского дрона разрушено частное домовладение и пострадал один человек.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияКаховкаНовая КаховкаАлешкиГолая ПристаньТаврийскНовости
 
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