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ВСУ выпустили более ста снарядов по инфраструктуре Херсонской области
ВСУ выпустили более ста снарядов по инфраструктуре Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.09.2023
ВСУ выпустили более ста снарядов по инфраструктуре Херсонской области
Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру Херсонской области. За прошедшие сутки ВСУ из ствольной артиллерии... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T11:29
2023-09-02T11:29
2023-09-02T11:29
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру Херсонской области. За прошедшие сутки ВСУ из ствольной артиллерии выпустили более 100 снарядов, сообщают экстренные службы региона.В результате действий украинских боевиков пострадал пострадали населенные пункты Новая Каховка (14 снарядов), Крынки (14), Голая Пристань (12), Казачьи Лагеря (10), Подстепное (9 снарядов), Днепряны (10) и Песчановка (8).В течении ночи националисты продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Днепрянах, Кардашинке и Голой Пристани, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии.Количество жертв среди гражданского населения и масштаб разрушений инфраструктуры уточняются.В селе Масловка Новокаховского городского округа в результате атаки украинского дрона разрушено частное домовладение и пострадал один человек. Также, по сообщениям Минобороны РФ, за ночь атаке морских беспилотников дважды подвергался Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныВ Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров15 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок
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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, обстрелы всу, новости сво, украина
ВСУ выпустили более ста снарядов по инфраструктуре Херсонской области
Украинские боевики продолжают обстрелы гражданских объектов в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру Херсонской области. За прошедшие сутки ВСУ из ствольной артиллерии выпустили более 100 снарядов, сообщают экстренные службы региона.
В результате действий украинских боевиков пострадал пострадали населенные пункты Новая Каховка (14 снарядов), Крынки (14), Голая Пристань (12), Казачьи Лагеря (10), Подстепное (9 снарядов), Днепряны (10) и Песчановка (8).
В течении ночи националисты продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Днепрянах, Кардашинке и Голой Пристани, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии.
Количество жертв среди гражданского населения и масштаб разрушений инфраструктуры уточняются.
В селе Масловка Новокаховского городского округа в результате атаки украинского дрона
разрушено частное домовладение и пострадал один человек. Также, по сообщениям Минобороны РФ, за ночь атаке морских беспилотников
дважды подвергался Крымский мост.
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