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ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области
ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.09.2023
ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области
Украинские войска за сутки выпустили более 120 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левоборежья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T15:57
2023-09-08T15:57
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили более 120 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левоборежья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Накануне днем и вечером ВСУ выпустили по населенным пунктам Херсонщины 85 снарядов из ствольной артиллерии.Под непрекращающимся вражеским огнем были девять городов и сел: Корсунка, Крынки, Саги, Песчановка, Алешки, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Подстепное и Казачьи Лагеря.Насколько пострадала инфраструктура и есть ли жертвы среди мирного населения, в данный момент уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма сбили украинский беспилотник – Аксенов На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), новости сво, херсонская область, алешки, голая пристань, новости, обстрелы всу
ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области

ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли города и села левобережья Херсонской области

15:57 08.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили более 120 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левоборежья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Накануне днем и вечером ВСУ выпустили по населенным пунктам Херсонщины 85 снарядов из ствольной артиллерии.
Под непрекращающимся вражеским огнем были девять городов и сел: Корсунка, Крынки, Саги, Песчановка, Алешки, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Подстепное и Казачьи Лагеря.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.
Насколько пострадала инфраструктура и есть ли жертвы среди мирного населения, в данный момент уточняется.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОХерсонская областьАлешкиГолая ПристаньНовостиОбстрелы ВСУ
 
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