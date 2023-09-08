https://crimea.ria.ru/20230908/vsu-za-sutki-bolee-120-raz-obstrelyali-levoberezhe-khersonskoy-oblasti-1131259506.html

ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области

ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.09.2023

ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области

Украинские войска за сутки выпустили более 120 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левоборежья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T15:57

2023-09-08T15:57

2023-09-08T15:57

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

херсонская область

алешки

голая пристань

новости

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131224643_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e500a5ece18ed795d347da1b134c808b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили более 120 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левоборежья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Накануне днем и вечером ВСУ выпустили по населенным пунктам Херсонщины 85 снарядов из ствольной артиллерии.Под непрекращающимся вражеским огнем были девять городов и сел: Корсунка, Крынки, Саги, Песчановка, Алешки, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Подстепное и Казачьи Лагеря.Насколько пострадала инфраструктура и есть ли жертвы среди мирного населения, в данный момент уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма сбили украинский беспилотник – Аксенов На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ

херсонская область

алешки

голая пристань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), новости сво, херсонская область, алешки, голая пристань, новости, обстрелы всу