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Признание Крыма частью России по факту в мире состоялось – Константинов - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Признание Крыма частью России по факту в мире состоялось – Константинов
Признание Крыма частью России по факту в мире состоялось – Константинов - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Признание Крыма частью России по факту в мире состоялось – Константинов
Постоянные заявления западных политиков о Крыме означают, что признание нашего полуострова частью России по факту в мире состоялось. Об этом заявил спикер... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T20:02
2024-09-22T20:02
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Постоянные заявления западных политиков о Крыме означают, что признание нашего полуострова частью России по факту в мире состоялось. Об этом заявил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов в интервью на телеканале "Соловьев Live".Также спикер Госсовета РК подчеркнул, что обстановка в Крыму стабильная: "В этом году у нас хороший курортный сезон, его показатели превышают прошлогодние. Для нас это важно, ведь от сезона во многом зависят доходы в сельском хозяйстве, транспорте и других отраслях". Уже идет бронирование средств размещения на новогодние праздники. Крым в достаточной мере защищен, люди это понимают и едут отдыхать на полуостров, выразил мнение политик.Также Константинов уверен. что у врагов нет никаких шансов разделить крымчан по национальному признаку. И не было даже тогда, когда полуостров находился под их контролем.Владимир Константинов ранее посоветовал главе польского МИД Радославу Сикорскому, предложившему передать Крым под мандат ООН, лучше учить историю.Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.В комментарии РИА Новости Крым политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, что передать Крым под мандат ООН невозможно, потому что в соответствии с международным правом Крым находится в составе Российской Федерации, и это не оспорено в суде.В марте текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский статус Крыма не подлежит ревизии, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в международно-правовом плане.16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООНКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс СШАСтрах и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир константинов, крым, мнения, новости, новости крыма
Признание Крыма частью России по факту в мире состоялось – Константинов

Признание Крыма частью России по факту в мире состоялось – власти

20:02 22.09.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Постоянные заявления западных политиков о Крыме означают, что признание нашего полуострова частью России по факту в мире состоялось. Об этом заявил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов в интервью на телеканале "Соловьев Live".
"Они (западные политики – ред.) понимают, что мы стали неотъемлемой частью большого российского организма, поэтому и давят так, чтобы сделать нам, нашей стране больнее. В их риторике нет упоминаний о незаконности референдума, о принужденном выборе крымчан... Когда оказалось, что с правовой точки им к нам не подкрасться, они ушли в политику", – сказал Константинов.
Также спикер Госсовета РК подчеркнул, что обстановка в Крыму стабильная: "В этом году у нас хороший курортный сезон, его показатели превышают прошлогодние. Для нас это важно, ведь от сезона во многом зависят доходы в сельском хозяйстве, транспорте и других отраслях". Уже идет бронирование средств размещения на новогодние праздники. Крым в достаточной мере защищен, люди это понимают и едут отдыхать на полуостров, выразил мнение политик.
Также Константинов уверен. что у врагов нет никаких шансов разделить крымчан по национальному признаку. И не было даже тогда, когда полуостров находился под их контролем.
"Нужно было выполнить два условия: соблюдать права русскоязычных людей и дружить с Россией. Мы больше ничего не просили, ни о каком социально-экономическом развитии не шло речи. Однако вместо этого они (враги – ред.) хотели уничтожить все русское в Крыму, лишить нас своей идентичности. Для нас это было реальной угрозой, поэтому мы объединились, чтобы отстоять свое право на жизнь и развитие в составе России", – подытожил спикер Госсовета РК.
Владимир Константинов ранее посоветовал главе польского МИД Радославу Сикорскому, предложившему передать Крым под мандат ООН, лучше учить историю.
Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.
В комментарии РИА Новости Крым политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, что передать Крым под мандат ООН невозможно, потому что в соответствии с международным правом Крым находится в составе Российской Федерации, и это не оспорено в суде.
В марте текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский статус Крыма не подлежит ревизии, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в международно-правовом плане.
16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".
96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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