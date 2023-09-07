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Ночная атака беспилотников на регионы России: что известно
Ночная атака беспилотников на регионы России: что известно - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Ночная атака беспилотников на регионы России: что известно
Украинские беспилотники сбиты ночью в Московской, Ростовской и Брянской областях. РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T05:55
2023-09-07T05:55
2023-09-07T06:32
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты ночью в Московской, Ростовской и Брянской областях.В МО подчеркнули, что киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.Еще один беспилотник был сбит в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, ночью российские военные уничтожили дрон над Брянским районом. "Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков БПЛА, по предварительной информации, нет.Разрушения на месте падения беспилотника в Ростове-на-ДонуПо информации главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, беспилотник упал на ул. Пушкинской. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил: в центре Ростова повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Читайте также на РИА Новости Крым:Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФРоссийские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"Украинский беспилотник сбит над Крымом
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беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, ростовская область, ростов-на-дону, московская область, всу (вооруженные силы украины), сергей собянин, владимир голубев, александр богомаз, пво, министерство обороны рф
Ночная атака беспилотников на регионы России: что известно
Беспилотники сбиты ночью в Московской, Ростовской и Брянской областях
05:55 07.09.2023 (обновлено: 06:32 07.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты ночью в Московской, Ростовской и Брянской областях.
Как сообщили в Минобороны РФ, 7 сентября около трех часов ночи дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА самолетного типа, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области.
В МО подчеркнули, что киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.
Еще один беспилотник был сбит в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, ночью российские военные уничтожили дрон над Брянским районом.
"Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков БПЛА, по предварительной информации, нет.
Разрушения на месте падения беспилотника в Ростове-на-Дону
По информации главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, беспилотник упал на ул. Пушкинской.
"Место происшествия огорожено. На месте работают экстренные службы. Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде", - написал Логвиненко в ТГ-канале, добавив, что движение на ул. Пушкинской от пр. Буденновского до пер. Халтуринский ограничено.
Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил: в центре Ростова повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей.
"Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался", - говорится в сообщении главы региона в Telegram.
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