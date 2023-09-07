https://crimea.ria.ru/20230907/nochnaya-ataka-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1131221662.html

Ночная атака беспилотников на регионы России: что известно

Ночная атака беспилотников на регионы России: что известно - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Ночная атака беспилотников на регионы России: что известно

Украинские беспилотники сбиты ночью в Московской, Ростовской и Брянской областях. РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T05:55

2023-09-07T05:55

2023-09-07T06:32

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

ростовская область

ростов-на-дону

московская область

всу (вооруженные силы украины)

сергей собянин

владимир голубев

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты ночью в Московской, Ростовской и Брянской областях.В МО подчеркнули, что киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.Еще один беспилотник был сбит в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, ночью российские военные уничтожили дрон над Брянским районом. "Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков БПЛА, по предварительной информации, нет.Разрушения на месте падения беспилотника в Ростове-на-ДонуПо информации главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, беспилотник упал на ул. Пушкинской. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил: в центре Ростова повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Читайте также на РИА Новости Крым:Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФРоссийские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"Украинский беспилотник сбит над Крымом

ростовская область

ростов-на-дону

московская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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