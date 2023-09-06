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Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФ - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФ
Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФ - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФ
Командиру 383 отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурдинюку заочно предъявлено обвинение в диверсии и убийстве. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T15:54
2023-09-06T16:31
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
диверсия
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Командиру 383 отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурдинюку заочно предъявлено обвинение в диверсии и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.По данным следствия, Бурдинюк спланировал и организовал запуск беспилотных летательных аппаратов Ту-141 "Стриж" с территории Харьковской области Украины. С 7 октября по 26 декабря 2022 года дронами были нанесены удары по аэродромам, расположенным на территории Российской Федерации.Так, 5 декабря 2022 года в Минобороны сообщили, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Их целью было вывести из строя самолеты дальней авиации. ПВО перехватили беспилотники. Их обломки незначительно повредили обшивку двух самолетов. Однако погибли трое российских военнослужащих, четверо получили ранения.5 сентября 2023 года Сергея Бурдинюка объявили в международный розыск. По ходатайству военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУРоссийские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"Работает российская ПВО: сбиты 159 HIMARS и больше тысячи вражеских БПЛА
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), диверсия, убийство, харьковская область, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, рязанская область, саратовская область, авиация, пво
Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФ

Командиру украинских боевиков заочно предъявлено обвинение в атаках на аэродромы в России

15:54 06.09.2023 (обновлено: 16:31 06.09.2023)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Командиру 383 отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурдинюку заочно предъявлено обвинение в диверсии и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Центральному военному округу полковнику Сергею Бурдинюку инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 (покушение организованной группой на убийство двух и более лиц), пп. "а" и "б" ч. 2, ч. 3 ст. 281 (диверсия), пп. "а", "е" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Бурдинюк спланировал и организовал запуск беспилотных летательных аппаратов Ту-141 "Стриж" с территории Харьковской области Украины. С 7 октября по 26 декабря 2022 года дронами были нанесены удары по аэродромам, расположенным на территории Российской Федерации.
Так, 5 декабря 2022 года в Минобороны сообщили, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Их целью было вывести из строя самолеты дальней авиации. ПВО перехватили беспилотники. Их обломки незначительно повредили обшивку двух самолетов. Однако погибли трое российских военнослужащих, четверо получили ранения.
5 сентября 2023 года Сергея Бурдинюка объявили в международный розыск. По ходатайству военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
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НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ДиверсияУбийствоХарьковская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФРязанская областьСаратовская областьАвиацияПВО
 
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