https://crimea.ria.ru/20230906/komandiru-boevikov-vsu-predyavili-obvinenie-v-atakakh-na-aerodromy-rf-1131206274.html

Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФ

Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФ - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФ

Командиру 383 отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурдинюку заочно предъявлено обвинение в диверсии и убийстве. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T15:54

2023-09-06T15:54

2023-09-06T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Командиру 383 отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурдинюку заочно предъявлено обвинение в диверсии и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.По данным следствия, Бурдинюк спланировал и организовал запуск беспилотных летательных аппаратов Ту-141 "Стриж" с территории Харьковской области Украины. С 7 октября по 26 декабря 2022 года дронами были нанесены удары по аэродромам, расположенным на территории Российской Федерации.Так, 5 декабря 2022 года в Минобороны сообщили, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Их целью было вывести из строя самолеты дальней авиации. ПВО перехватили беспилотники. Их обломки незначительно повредили обшивку двух самолетов. Однако погибли трое российских военнослужащих, четверо получили ранения.5 сентября 2023 года Сергея Бурдинюка объявили в международный розыск. По ходатайству военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУРоссийские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"Работает российская ПВО: сбиты 159 HIMARS и больше тысячи вражеских БПЛА

харьковская область

рязанская область

саратовская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), диверсия, убийство, харьковская область, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, рязанская область, саратовская область, авиация, пво