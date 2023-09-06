Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФ
Командиру украинских боевиков заочно предъявлено обвинение в атаках на аэродромы в России
15:54 06.09.2023 (обновлено: 16:31 06.09.2023)
© РИА Новости КрымБеспилотник
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Командиру 383 отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурдинюку заочно предъявлено обвинение в диверсии и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Центральному военному округу полковнику Сергею Бурдинюку инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 (покушение организованной группой на убийство двух и более лиц), пп. "а" и "б" ч. 2, ч. 3 ст. 281 (диверсия), пп. "а", "е" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Бурдинюк спланировал и организовал запуск беспилотных летательных аппаратов Ту-141 "Стриж" с территории Харьковской области Украины. С 7 октября по 26 декабря 2022 года дронами были нанесены удары по аэродромам, расположенным на территории Российской Федерации.
Так, 5 декабря 2022 года в Минобороны сообщили, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Их целью было вывести из строя самолеты дальней авиации. ПВО перехватили беспилотники. Их обломки незначительно повредили обшивку двух самолетов. Однако погибли трое российских военнослужащих, четверо получили ранения.
5 сентября 2023 года Сергея Бурдинюка объявили в международный розыск. По ходатайству военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также на РИА Новости Крым: