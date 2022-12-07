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Клоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Клоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФ
Клоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Клоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФ
Атаки ВСУ на дальние аэродромы России, осуществляемые с помощью советских беспилотников – это, с одной стороны, военно-политическая клоунада Киева, рассчитанная РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T10:10
2022-12-07T10:10
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политика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Атаки ВСУ на дальние аэродромы России, осуществляемые с помощью советских беспилотников – это, с одной стороны, военно-политическая клоунада Киева, рассчитанная на внутреннюю аудиторию, с другой – риски Пентагона, серьезно повышающего ставки. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Накануне, 5 декабря, ВСУ с применением реактивных беспилотников советского производства атаковали аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области России с целью вывести из строя самолеты дальней авиации. В Минобороны РФ сообщили, что ПВО перехватили БПЛА, их обломки незначительно повредили обшивку двух самолетов, однако погибли трое российских военнослужащих, еще четверо получили ранения.Позже военкор Александр Коц ссылаясь на собственные источники уточнил, что удар по саратовскому аэродрому ВСУ нанесли советским БПЛА Ту-141 "Стриж", который для этой цели преодолел 650 километров.По словам Хроленко, в советское время "Стрижей" изготавливали на Харьковском авиазаводе, и сегодня, "судя по всему, остались некие заделы, позволяющие ВСУ организовывать отдельные попытки атак".Он убежден, что подобные атаки украинских БПЛА не что иное, как "военно-политическая клоунада". За прошлые сутки все эти миссии закончились одинаково: "своей задачи не выполнили", точно так же, как и беспилотники, массово атаковавшие в конце октября на Севастополь, отметил Хроленко."Да, сейчас есть погибшие. Но вред мог бы быть гораздо большим, поскольку подобные операции предполагают глобальные последствия с уничтожением объектов", – сказал эксперт.При этом демонстрация Киевом своей удали теперь и на дальних рубежах России сегодня следует расценивать и как "раскручивание внутренней аудитории" в пропагандистских целях, что было тем более необходимо накануне дня ВСУ, считает Хроленко."Какая-то должна же быть "перемога". Если Бахмутская мясорубка не позволяет ничего изобрести, то в случае с этими попытками вроде как "знай наших": показали размах, масштаб", – сказал он.В то же время нужно понимать, кто за этим стоит, что это может означать и чем такие показательные "выступления 95-го квартала" чреваты, добавил Хроленко."Это совершенно не гуляй-поле, где что-то сами решили и сделали. Буквально 4 декабря главком ВСУ Залужный переговорил со своим руководством в Пентагоне – это глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, – отчитался о проделанной работе, получил новые указания, и буквально на следующий день полетели вот эти беспилотники. Вряд ли это случайное совпадение", — сказал эксперт.По его мнению, Вашингтон сильно рискует, так "запредельно повышая ставки".
https://crimea.ria.ru/20220819/vashington-zhertvuet-evropoy-radi-mirovogo-gospodstva---volodin-1124215937.html
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мнения, украина, всу (вооруженные силы украины), политика
Клоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФ

Хроленко: атаки украинских БПЛА на аэродромы РФ – клоунада Киева и сверхриски Пентагона

10:10 07.12.2022
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
Пентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Атаки ВСУ на дальние аэродромы России, осуществляемые с помощью советских беспилотников – это, с одной стороны, военно-политическая клоунада Киева, рассчитанная на внутреннюю аудиторию, с другой – риски Пентагона, серьезно повышающего ставки. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
Накануне, 5 декабря, ВСУ с применением реактивных беспилотников советского производства атаковали аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области России с целью вывести из строя самолеты дальней авиации. В Минобороны РФ сообщили, что ПВО перехватили БПЛА, их обломки незначительно повредили обшивку двух самолетов, однако погибли трое российских военнослужащих, еще четверо получили ранения.
Позже военкор Александр Коц ссылаясь на собственные источники уточнил, что удар по саратовскому аэродрому ВСУ нанесли советским БПЛА Ту-141 "Стриж", который для этой цели преодолел 650 километров.
По словам Хроленко, в советское время "Стрижей" изготавливали на Харьковском авиазаводе, и сегодня, "судя по всему, остались некие заделы, позволяющие ВСУ организовывать отдельные попытки атак".
"Их не так уже много изготовили – речь идет там о сотнях штук. Но они, видите, оказались довольно живучей продукцией. У нас (в России – ред.) их использовали в ПВО в качестве мишеней. А на Украине, где ПВО почти не работало на полигонах, они, видно, сохранились на складах, и сейчас их достают — сбивают пыль, как-то оживляют, и они еще куда-то летят", – сказал Хроленко.
Он убежден, что подобные атаки украинских БПЛА не что иное, как "военно-политическая клоунада". За прошлые сутки все эти миссии закончились одинаково: "своей задачи не выполнили", точно так же, как и беспилотники, массово атаковавшие в конце октября на Севастополь, отметил Хроленко.
"Да, сейчас есть погибшие. Но вред мог бы быть гораздо большим, поскольку подобные операции предполагают глобальные последствия с уничтожением объектов", – сказал эксперт.
При этом демонстрация Киевом своей удали теперь и на дальних рубежах России сегодня следует расценивать и как "раскручивание внутренней аудитории" в пропагандистских целях, что было тем более необходимо накануне дня ВСУ, считает Хроленко.
"Какая-то должна же быть "перемога". Если Бахмутская мясорубка не позволяет ничего изобрести, то в случае с этими попытками вроде как "знай наших": показали размах, масштаб", – сказал он.
В то же время нужно понимать, кто за этим стоит, что это может означать и чем такие показательные "выступления 95-го квартала" чреваты, добавил Хроленко.
"Это совершенно не гуляй-поле, где что-то сами решили и сделали. Буквально 4 декабря главком ВСУ Залужный переговорил со своим руководством в Пентагоне – это глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, – отчитался о проделанной работе, получил новые указания, и буквально на следующий день полетели вот эти беспилотники. Вряд ли это случайное совпадение", — сказал эксперт.
По его мнению, Вашингтон сильно рискует, так "запредельно повышая ставки".

"Это согласованная акция с балансированием на грани третьей мировой войны", – заключил эксперт.

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