https://crimea.ria.ru/20230906/novaya-popytka-ataki-nad-bryanskoy-oblastyu-sbit-bespilotnik-vsu-1131195183.html

Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ

Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки, сбив украинский беспилотник в Брянской области. Пострадавших нет, сообщил... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T08:08

2023-09-06T08:08

2023-09-06T08:08

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

министерство обороны рф

брянская область

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки, сбив украинский беспилотник в Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте. В Минобороны также подтвердили, что в ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью. ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный жительЧетыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, брянская область, александр богомаз