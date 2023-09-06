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Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ
Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки, сбив украинский беспилотник в Брянской области. Пострадавших нет, сообщил... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T08:08
2023-09-06T08:08
2023-09-06T08:08
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
брянская область
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки, сбив украинский беспилотник в Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте. В Минобороны также подтвердили, что в ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью. ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный жительЧетыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, брянская область, александр богомаз
Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ
Богомаз: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью