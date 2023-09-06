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Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ
Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки, сбив украинский беспилотник в Брянской области. Пострадавших нет, сообщил... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T08:08
2023-09-06T08:08
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
брянская область
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки, сбив украинский беспилотник в Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте. В Минобороны также подтвердили, что в ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью. ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный жительЧетыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, брянская область, александр богомаз
Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ

Богомаз: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

08:08 06.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки, сбив украинский беспилотник в Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет",- написал он в своем Telegram-канале.
Оперативные и экстренные службы работают на месте. В Минобороны также подтвердили, что в ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.
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НовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФБрянская областьАлександр Богомаз
 
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