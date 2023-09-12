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Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые

Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые

На поддержку сельхозпроизводителей Херсонской области в этом году направлено около 2,5 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T19:13

2023-09-12T19:13

2023-09-12T19:13

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ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости Крым. На поддержку сельхозпроизводителей Херсонской области в этом году направлено около 2,5 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Собеседник назвал принятые правительством РФ по поручению президента Владимира Путина меры "беспрецедентными".Сельхозпроизводители могут обратиться за компенсацией расходов на посев зерновых культур, за проданное зерно, произведенное молоко, муку и т.д. При этом производители понимают и ценят такую поддержку и активно за ней обращаются, добавил глава областного правительства.Последствия оценят в будущемПо словам Алексеенко, последствия теракта на Каховской ГЭС для аграрного сектора можно будет оценить в будущем. Они имеют отложенный эффект, так как все произошло в июне, когда уже шла уборочная кампания.Существенную помощь региону оказал Крым, который ранее прошел путь перехода на засухоустойчивые культуры. Этот опыт поможет быстрее и эффективней внести изменения в структуру аграрного сектора, отметил Алексеенко и выразил уверенность, что со временем будет воссоздана система мелиорации, восстановлена работа Северо-Крымского и Каховского каналов. Это только вопрос времени резюмировал он.Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс и промышленность региона – читайте в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭСУрожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновыхНазван ущерб сельскому хозяйству Херсонщины от подрыва Каховской ГЭС

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2023

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, сельское хозяйство, андрей алексеенко, общество, новости, поддержка аграриев , россия, разрушение каховской гэс, северо-крымский канал, видео