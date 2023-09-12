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Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые
Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые
На поддержку сельхозпроизводителей Херсонской области в этом году направлено около 2,5 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T19:13
2023-09-12T19:13
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
сельское хозяйство
андрей алексеенко
общество
новости
поддержка аграриев
россия
разрушение каховской гэс
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ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости Крым. На поддержку сельхозпроизводителей Херсонской области в этом году направлено около 2,5 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Собеседник назвал принятые правительством РФ по поручению президента Владимира Путина меры "беспрецедентными".Сельхозпроизводители могут обратиться за компенсацией расходов на посев зерновых культур, за проданное зерно, произведенное молоко, муку и т.д. При этом производители понимают и ценят такую поддержку и активно за ней обращаются, добавил глава областного правительства.Последствия оценят в будущемПо словам Алексеенко, последствия теракта на Каховской ГЭС для аграрного сектора можно будет оценить в будущем. Они имеют отложенный эффект, так как все произошло в июне, когда уже шла уборочная кампания.Существенную помощь региону оказал Крым, который ранее прошел путь перехода на засухоустойчивые культуры. Этот опыт поможет быстрее и эффективней внести изменения в структуру аграрного сектора, отметил Алексеенко и выразил уверенность, что со временем будет воссоздана система мелиорации, восстановлена работа Северо-Крымского и Каховского каналов. Это только вопрос времени резюмировал он.Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс и промышленность региона – читайте в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭСУрожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновыхНазван ущерб сельскому хозяйству Херсонщины от подрыва Каховской ГЭС
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херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, сельское хозяйство, андрей алексеенко, общество, новости, поддержка аграриев , россия, разрушение каховской гэс, северо-крымский канал, видео
Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые

Помощь аграриям Херсонской области: господдержка и засухоустойчивые культуры

19:13 12.09.2023
 
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Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
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ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости Крым. На поддержку сельхозпроизводителей Херсонской области в этом году направлено около 2,5 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Собеседник назвал принятые правительством РФ по поручению президента Владимира Путина меры "беспрецедентными".

"В этом году на поддержку аграрного сектора выделено порядка 2,5 млрд рублей. На данный момент объем помощи в три раза превысил прошлогодние: по поданным заявкам оформлено порядка 530 млн рублей и процесс идет по нарастающей", – сообщил Алексеенко.

Сельхозпроизводители могут обратиться за компенсацией расходов на посев зерновых культур, за проданное зерно, произведенное молоко, муку и т.д. При этом производители понимают и ценят такую поддержку и активно за ней обращаются, добавил глава областного правительства.

Последствия оценят в будущем

По словам Алексеенко, последствия теракта на Каховской ГЭС для аграрного сектора можно будет оценить в будущем. Они имеют отложенный эффект, так как все произошло в июне, когда уже шла уборочная кампания.
"Конечно, нанесен серьезный ущерб. Но нужно отметить, что в этом году многие наделы остались без полива еще после разрушения главной насосной станции Каховского канала, – сказал собеседник и пояснил: – Мы заранее начали прорабатывать возможность перехода на более засухоустойчивые культуры, увеличивать площади посева зерновых и других кормовых культур для животноводства. Думаю, мы справимся и с этой проблемой, коллапса не будет".
Существенную помощь региону оказал Крым, который ранее прошел путь перехода на засухоустойчивые культуры. Этот опыт поможет быстрее и эффективней внести изменения в структуру аграрного сектора, отметил Алексеенко и выразил уверенность, что со временем будет воссоздана система мелиорации, восстановлена работа Северо-Крымского и Каховского каналов. Это только вопрос времени резюмировал он.
Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс и промышленность региона – читайте в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымСельское хозяйствоАндрей АлексеенкоОбществоНовостиПоддержка аграриевРоссияРазрушение Каховской ГЭССеверо-Крымский канал
 
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