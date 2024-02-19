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На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусы
На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусы - РИА Новости Крым, 19.02.2024
На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусы
184 новых автобуса начинают работать на социальных маршрутах Херсонской области. Как сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, до первого апреля... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T12:00
2024-02-19T12:00
2024-02-19T12:00
херсонская область
новые регионы россии
общественный транспорт
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андрей алексеенко
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. 184 новых автобуса начинают работать на социальных маршрутах Херсонской области. Как сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, до первого апреля проезд в них будет бесплатным."Первые 12 маршрутов запущены сегодня: Геническ - Ивановка, Геническ - Каланчак, Геническ - Скадовск, Геническ - Червоное, Геническ - Чонгар, Геническ - Великие Копани, Геническ - Каховка, Геническ - Москаленко, Геническ - Нижние Серогозы, Геническ - Новогригорьевка, Геническ - Стрелковое, Геническ - Верхние Серогозы", - перечислил Алексеенко.Для обслуживания сети маршрутов создан государственный перевозчик - ГКУ "Херсонавтотранс". Автобусы поступили в регион по программам правительства России.Ранее власти заявляли, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году. Новые маршруты свяжут Ялту и Геническ, Черноморское и Скадовск, Евпаторию и Скадовск, Ялту и Скадовск. Читайте также на РИА Новости Крым:Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты ХерсонщиныСкадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписаниеКогда запустят поезда из Крыма через новые регионы России
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херсонская область, новые регионы россии, общественный транспорт, новости, андрей алексеенко, россия, логистика
На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусы
12 социальных автобусных маршрутов запустили в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. 184 новых автобуса начинают работать на социальных маршрутах Херсонской области. Как сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, до первого апреля проезд в них будет бесплатным.
"Первые 12 маршрутов запущены сегодня: Геническ - Ивановка, Геническ - Каланчак, Геническ - Скадовск, Геническ - Червоное, Геническ - Чонгар, Геническ - Великие Копани, Геническ - Каховка, Геническ - Москаленко, Геническ - Нижние Серогозы, Геническ - Новогригорьевка, Геническ - Стрелковое, Геническ - Верхние Серогозы", - перечислил Алексеенко.
По его словам, до 1 апреля проезд в государственных автобусах будет бесплатным, потом стоимость проезда будет ниже, чем у коммерческих перевозчиков. При этом на маршрутах введут безналичную систему оплаты проезда "в одно касание", оплачивать поездки можно будет любой банковской картой.
Для обслуживания сети маршрутов создан государственный перевозчик - ГКУ "Херсонавтотранс". Автобусы поступили в регион по программам правительства России.
Ранее власти заявляли, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится
в 2024 году. Новые маршруты свяжут Ялту и Геническ, Черноморское и Скадовск, Евпаторию и Скадовск, Ялту и Скадовск.
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