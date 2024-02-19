https://crimea.ria.ru/20240219/na-sotsialnye-marshruty-khersonskoy-oblasti-vyshli-novye-avtobusy-1135047044.html

На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусы

На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусы - РИА Новости Крым, 19.02.2024

На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусы

184 новых автобуса начинают работать на социальных маршрутах Херсонской области. Как сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, до первого апреля... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T12:00

2024-02-19T12:00

2024-02-19T12:00

херсонская область

новые регионы россии

общественный транспорт

новости

андрей алексеенко

россия

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. 184 новых автобуса начинают работать на социальных маршрутах Херсонской области. Как сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, до первого апреля проезд в них будет бесплатным."Первые 12 маршрутов запущены сегодня: Геническ - Ивановка, Геническ - Каланчак, Геническ - Скадовск, Геническ - Червоное, Геническ - Чонгар, Геническ - Великие Копани, Геническ - Каховка, Геническ - Москаленко, Геническ - Нижние Серогозы, Геническ - Новогригорьевка, Геническ - Стрелковое, Геническ - Верхние Серогозы", - перечислил Алексеенко.Для обслуживания сети маршрутов создан государственный перевозчик - ГКУ "Херсонавтотранс". Автобусы поступили в регион по программам правительства России.Ранее власти заявляли, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году. Новые маршруты свяжут Ялту и Геническ, Черноморское и Скадовск, Евпаторию и Скадовск, Ялту и Скадовск. Читайте также на РИА Новости Крым:Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты ХерсонщиныСкадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписаниеКогда запустят поезда из Крыма через новые регионы России

херсонская область

новые регионы россии

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, общественный транспорт, новости, андрей алексеенко, россия, логистика