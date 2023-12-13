https://crimea.ria.ru/20231213/avtostantsii-v-krymu-kak-remontiruyut-i-chto-pomenyayut-pri-pokupke-biletov-1133500873.html
Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов
Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов
В "Крымавтотрансе" в будущем году активизируют работу по продаже электронных билетов в партнерстве с банками и продолжат ремонт автостанций, в том числе... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T08:56
2023-12-13T08:56
2023-12-13T08:56
радио "спутник в крыму"
автотранспорт
"крымавтотранс"
вячеслав мартынов
общественный транспорт
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Директор ГУП "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов
Директор ГУП "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В "Крымавтотрансе" в будущем году активизируют работу по продаже электронных билетов в партнерстве с банками и продолжат ремонт автостанций, в том числе дальних. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП Вячеслав Мартынов. По словам Мартынова, сегодня у предприятия есть 57 автостанций, которые ежедневно продают десятки тысяч билетов крымчанам и гостям полуострова. Но далеко не все автостанции прибыльные. Исправить ситуацию, по его словам, способно продвижение электронных технологий для увеличения прибыли. А именно – расширение возможностей для пассажиров покупать билеты через банковские приложения. Пока оно доступно только в одном банке, который является партнером "Крымавтотранс" и по другим направлениями деятельности предприятия. Но в планах на будущий год эту форму продажи билетов масштабировать."Мы в этом направлении очень активно работаем с сайтами-агрегаторами, которые продают наши билеты", – сообщил глава предприятия. Много автостанций в Крыму требуют ремонта, некоторые капитального, рассказал Мартынов. Например, в пгт Первомайском, где недавно открыли новую автокассу, последний ремонт проводился в 1995 году, и то тогда там просто "побелили-покрасили", заметил он. "И автостанция "Западная" теперь приносит больше прибыли после ремонта, потому что людям приятнее прийти сюда", – привел он пример эффективной работы. В планах на 2024 год отремонтировать автостанцию в Бахчисарае, а также "улучшить залы" в Евпатории и Керчи. А прямо сейчас ведутся работы в здании автостанции "Садовая" в Нижнегорском районе. Там разбирают пол, меняют окна и проводят внутренний ремонт, уточнил Мартынов. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводят единый проездной для городского транспорта В Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров Севастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправок
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автотранспорт, "крымавтотранс", вячеслав мартынов, общественный транспорт
Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов
"Крымавтотранс" внедряет практику покупки электронных билетов и обновляет автостанции
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым.
В "Крымавтотрансе" в будущем году активизируют работу по продаже электронных билетов в партнерстве с банками и продолжат ремонт автостанций, в том числе дальних. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил директор ГУП Вячеслав Мартынов.
По словам Мартынова, сегодня у предприятия есть 57 автостанций, которые ежедневно продают десятки тысяч билетов крымчанам и гостям полуострова. Но далеко не все автостанции прибыльные.
"Среди них очень много социальных объектов, это наши, как мы называем, "избушки" в отдаленных регионах Крыма. Конечно, здорово, что мы можем обеспечить работу в том числе и таких сельских, глубинных маленьких автостанций. Тем не менее, есть экономика, и нам надо стремиться идти в ногу со временем. А когда на автостанции продается семь билетов в день, мы понимаем, что это не окупит ее работу", – рассказал Мартынов.
Исправить ситуацию, по его словам, способно продвижение электронных технологий для увеличения прибыли. А именно – расширение возможностей для пассажиров покупать билеты через банковские приложения. Пока оно доступно только в одном банке, который является партнером "Крымавтотранс" и по другим направлениями деятельности предприятия. Но в планах на будущий год эту форму продажи билетов масштабировать.
"Мы в этом направлении очень активно работаем с сайтами-агрегаторами, которые продают наши билеты", – сообщил глава предприятия.
Много автостанций в Крыму требуют ремонта, некоторые капитального, рассказал Мартынов. Например, в пгт Первомайском, где недавно открыли новую автокассу, последний ремонт проводился в 1995 году, и то тогда там просто "побелили-покрасили", заметил он. "И автостанция "Западная" теперь приносит больше прибыли после ремонта, потому что людям приятнее прийти сюда", – привел он пример эффективной работы.
В планах на 2024 год отремонтировать автостанцию в Бахчисарае, а также "улучшить залы" в Евпатории и Керчи. А прямо сейчас ведутся работы в здании автостанции "Садовая" в Нижнегорском районе. Там разбирают пол, меняют окна и проводят внутренний ремонт, уточнил Мартынов.
"В 2023 году мы провели ремонты фасадов и кровли автостанции "Новооезерное", отремонтировали асфальт на автостанции "Советский", на остановочном пункте "Октябрьский" провели ямочный ремонт, поставили новый навес на остановочном пункте "Медведево"… Хозяйство у нас большое, работы много", – заключил он.
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