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Севастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправок
Севастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправок - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Севастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправок
Субсидию на развитие газозаправочной инфраструктуры в 34,2 млн рублей получит Севастополь. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T12:33
2023-12-03T12:33
2023-12-03T12:33
севастополь
экономика
правительство россии
михаил мишустин
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финансы
субсидии
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Субсидию на развитие газозаправочной инфраструктуры в 34,2 млн рублей получит Севастополь. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Субсидии будут направлены семи регионам. Это Республика Татарстан, Кемеровская, Омская, Самарская, Свердловская и Ярославская области, а также город Севастополь", - говорится в документе, размещенном на сайте правительства РФ.Всего на развитие газозаправочной инфраструктуры в семь регионов будет перераспределено более 300 млн рублей."Поддержка мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры в регионах ведется в рамках государственной программы "Развитие энергетики"", - уточняется в документе.Как отметили в правительстве, компримированный природный газ – один из самых экологичных видов топлива, который позволяет значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.Читайте также на РИА Новости Крым:Общественный транспорт Севастополя станет экологически безопаснымКогда дизельное топливо появится на заправках СевастополяВ Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, экономика, правительство россии, михаил мишустин, новости, финансы, субсидии, газ
Севастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправок
На развитие газозаправочной инфраструктуры Севастополь получит субсидию в 34 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Субсидию на развитие газозаправочной инфраструктуры в 34,2 млн рублей получит Севастополь. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Субсидии будут направлены семи регионам. Это Республика Татарстан, Кемеровская, Омская, Самарская, Свердловская и Ярославская области, а также город Севастополь", - говорится в документе, размещенном на сайте правительства РФ.
Средства предоставят организациям и индивидуальным предпринимателям "на реализацию инвестиционных проектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, легкого грузового и легкового транспорта, коммунальной техники".
Всего на развитие газозаправочной инфраструктуры в семь регионов будет перераспределено более 300 млн рублей.
"Поддержка мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры в регионах ведется в рамках государственной программы "Развитие энергетики"", - уточняется в документе.
Как отметили в правительстве, компримированный природный газ – один из самых экологичных видов топлива, который позволяет значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.
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