https://crimea.ria.ru/20231203/sevastopol-poluchit-34-milliona-na-razvitie-gazovykh-zapravok-1133275976.html

Севастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправок

Севастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправок - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Севастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправок

Субсидию на развитие газозаправочной инфраструктуры в 34,2 млн рублей получит Севастополь. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T12:33

2023-12-03T12:33

2023-12-03T12:33

севастополь

экономика

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михаил мишустин

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газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Субсидию на развитие газозаправочной инфраструктуры в 34,2 млн рублей получит Севастополь. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Субсидии будут направлены семи регионам. Это Республика Татарстан, Кемеровская, Омская, Самарская, Свердловская и Ярославская области, а также город Севастополь", - говорится в документе, размещенном на сайте правительства РФ.Всего на развитие газозаправочной инфраструктуры в семь регионов будет перераспределено более 300 млн рублей."Поддержка мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры в регионах ведется в рамках государственной программы "Развитие энергетики"", - уточняется в документе.Как отметили в правительстве, компримированный природный газ – один из самых экологичных видов топлива, который позволяет значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.Читайте также на РИА Новости Крым:Общественный транспорт Севастополя станет экологически безопаснымКогда дизельное топливо появится на заправках СевастополяВ Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым

севастополь

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севастополь, экономика, правительство россии, михаил мишустин, новости, финансы, субсидии, газ