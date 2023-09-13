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Когда дизельное топливо появится на заправках Севастополя - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Когда дизельное топливо появится на заправках Севастополя
Когда дизельное топливо появится на заправках Севастополя - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Когда дизельное топливо появится на заправках Севастополя
Дизельное топливо в Севастополе доставлено и развозится по автозаправкам, в розницу оно будет доступно к вечеру текущего дня. Об этом в ходе аппаратного... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T13:34
2023-09-13T14:52
севастополь
новости крыма
топливо в крыму
крым
алексей парикин
михаил развожаев
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Дизельное топливо в Севастополе доставлено и развозится по автозаправкам, в розницу оно будет доступно к вечеру текущего дня. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил замгубернатора Алексей Парикин.Отвечая на вопрос губернатора, будет ли топливо доступно в розницу до конца текущего дня на всех заправках, Парикин ответил утвердительно: "До вечера все разгрузится".Дизельное топливо должно было поступить в севастопольские сети АЗС в субботу, 9 сентября. По словам главы города Михаила Развожаева, в тот день бензовозы прибыли с материка в Керчь. Однако в Севастополь машины прибыли только в понедельник, 11 сентября.До этого в течение нескольких дней купить дизель в городе можно было лишь на четырех заправках, которые, по информации Развожаева, стали необоснованно завышать цены. Разобраться с ситуацией он пообещал с привлечением прокуратуры. Накануне, 12 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что топливо поступит в республику до конца дня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин
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севастополь, новости крыма, топливо в крыму, крым, алексей парикин, михаил развожаев, прокуратура города севастополя, сергей аксенов
Когда дизельное топливо появится на заправках Севастополя

Замгубернатора Парикин: дизельное топливо поступит на заправки Севастополя до конца дня

13:34 13.09.2023 (обновлено: 14:52 13.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Дизельное топливо в Севастополе доставлено и развозится по автозаправкам, в розницу оно будет доступно к вечеру текущего дня. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил замгубернатора Алексей Парикин.

"Дизельное топливо развозим. Все отрабатывается", – сказал Парикин, отметив, что оно уже доступно на восьми автозаправочных станциях.

Отвечая на вопрос губернатора, будет ли топливо доступно в розницу до конца текущего дня на всех заправках, Парикин ответил утвердительно: "До вечера все разгрузится".
Дизельное топливо должно было поступить в севастопольские сети АЗС в субботу, 9 сентября. По словам главы города Михаила Развожаева, в тот день бензовозы прибыли с материка в Керчь. Однако в Севастополь машины прибыли только в понедельник, 11 сентября.
До этого в течение нескольких дней купить дизель в городе можно было лишь на четырех заправках, которые, по информации Развожаева, стали необоснованно завышать цены. Разобраться с ситуацией он пообещал с привлечением прокуратуры.
Накануне, 12 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что топливо поступит в республику до конца дня.
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СевастопольНовости КрымаТопливо в КрымуКрымАлексей ПарикинМихаил РазвожаевПрокуратура города СевастополяСергей Аксенов
 
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