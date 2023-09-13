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Когда дизельное топливо появится на заправках Севастополя

Когда дизельное топливо появится на заправках Севастополя - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Когда дизельное топливо появится на заправках Севастополя

Дизельное топливо в Севастополе доставлено и развозится по автозаправкам, в розницу оно будет доступно к вечеру текущего дня. Об этом в ходе аппаратного... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T13:34

2023-09-13T13:34

2023-09-13T14:52

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крым

алексей парикин

михаил развожаев

прокуратура города севастополя

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Дизельное топливо в Севастополе доставлено и развозится по автозаправкам, в розницу оно будет доступно к вечеру текущего дня. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил замгубернатора Алексей Парикин.Отвечая на вопрос губернатора, будет ли топливо доступно в розницу до конца текущего дня на всех заправках, Парикин ответил утвердительно: "До вечера все разгрузится".Дизельное топливо должно было поступить в севастопольские сети АЗС в субботу, 9 сентября. По словам главы города Михаила Развожаева, в тот день бензовозы прибыли с материка в Керчь. Однако в Севастополь машины прибыли только в понедельник, 11 сентября.До этого в течение нескольких дней купить дизель в городе можно было лишь на четырех заправках, которые, по информации Развожаева, стали необоснованно завышать цены. Разобраться с ситуацией он пообещал с привлечением прокуратуры. Накануне, 12 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что топливо поступит в республику до конца дня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, топливо в крыму, крым, алексей парикин, михаил развожаев, прокуратура города севастополя, сергей аксенов