https://crimea.ria.ru/20230213/ministr-sporta-kryma-gotovitsya-podtverdit-zolotoy-znachok-gto-1126957780.html

Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО

Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО

Министр спорта Крыма готовится к сдаче норм ГТО в 2023 году. Об этом РИА Новости Крым сообщила Ольга Торубарова. РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T17:47

2023-02-13T17:47

2023-02-13T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Министр спорта Крыма готовится к сдаче норм ГТО в 2023 году. Об этом РИА Новости Крым сообщила Ольга Торубарова.Она добавила, что активно занимается спортом с третьего класса - балет, бальные и спортивные танцы, легкая атлетика и биатлон.Нормы ГТО-2023 крымчане будут сдавать в течение всего года. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и обратиться в региональный центр тестирования.С 2019 года в муниципалитетах Крыма было установлено более 200 площадок для сдачи ГТО. По словам руководителя регионального проектного офиса аппарата Совета министров Республики Крым Натальи Писаревой, в 2021 году на проект "Спорт – норма жизни" было потрачено 1 миллиард 130 миллионов рублей.2023 год объявлен годом массового спорта в Крыму. Таким образом планируется приобщить большее число крымчан к физкультуре, командным играм и активному отдыху.Читайте также в РИА Новости Крым:В Крыму наградили лучших спортсменов – фотоПочему спортсмены из России могут бойкотировать Олимпиаду 2024 – мнениеВ Симферополе наградили победителей комплекса ГТО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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