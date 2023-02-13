https://crimea.ria.ru/20230213/ministr-sporta-kryma-gotovitsya-podtverdit-zolotoy-znachok-gto-1126957780.html
Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО
Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО
Министр спорта Крыма готовится к сдаче норм ГТО в 2023 году. Об этом РИА Новости Крым сообщила Ольга Торубарова. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T17:47
2023-02-13T17:47
2023-02-13T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Министр спорта Крыма готовится к сдаче норм ГТО в 2023 году. Об этом РИА Новости Крым сообщила Ольга Торубарова.Она добавила, что активно занимается спортом с третьего класса - балет, бальные и спортивные танцы, легкая атлетика и биатлон.Нормы ГТО-2023 крымчане будут сдавать в течение всего года. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и обратиться в региональный центр тестирования.С 2019 года в муниципалитетах Крыма было установлено более 200 площадок для сдачи ГТО. По словам руководителя регионального проектного офиса аппарата Совета министров Республики Крым Натальи Писаревой, в 2021 году на проект "Спорт – норма жизни" было потрачено 1 миллиард 130 миллионов рублей.2023 год объявлен годом массового спорта в Крыму. Таким образом планируется приобщить большее число крымчан к физкультуре, командным играм и активному отдыху.Читайте также в РИА Новости Крым:В Крыму наградили лучших спортсменов – фотоПочему спортсмены из России могут бойкотировать Олимпиаду 2024 – мнениеВ Симферополе наградили победителей комплекса ГТО
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новости крыма, крым, ольга торубарова, спорт, гто, минспорта крыма
Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО
Ольга Торубарова: я занимаюсь спортом постоянно