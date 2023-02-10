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В Крыму наградили лучших спортсменов – фото - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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В Крыму наградили лучших спортсменов – фото
В Крыму наградили лучших спортсменов – фото - РИА Новости Крым, 10.02.2023
В Крыму наградили лучших спортсменов – фото
В Крыму наградили лучших спортсменов, их наставников и ветеранов спорта. Во время выступления на торжественной церемонии "Созвездие чемпионов" глава республики... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T20:09
2023-02-10T20:09
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В Крыму наградили лучших спортсменов, их наставников и ветеранов спорта. Во время выступления на торжественной церемонии "Созвездие чемпионов" глава республики Сергей Аксенов отметил, что сегодня задача власти – создать условия для развития массового спорта и роста новых чемпионов. "Недоброжелатели пытаются сегодня создать дискомфортные условия для выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях – они не хотят видеть наш флаг и слышать наш гимн. Уверен, все изменится. Никакие санкции и ограничения не помешают России добиваться побед на всех без исключения фронтах! Так было и так будет", - отметил глава Крыма.
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РИА Новости Крым
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4.7
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фото, фото, крым, спорт, сергей аксенов, общество, новости крыма, мультимедиа
В Крыму наградили лучших спортсменов – фото

"Созвездие чемпионов": в Крыму наградили лучших спортсменов и ветеранов спорта

20:09 10.02.2023
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественное мероприятие "Созвездие чемпионов"
Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
1 из 14
Торжественное мероприятие "Созвездие чемпионов"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, глава республики Сергей Аксенов и министр спорта РК Ольга Торубарова

Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
2 из 14

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, глава республики Сергей Аксенов и министр спорта РК Ольга Торубарова

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Глава Крыма Сергей Аксенов награждает спортсмена на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"

Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
3 из 14

Глава Крыма Сергей Аксенов награждает спортсмена на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Гимнастки на торжественном награждении спортсменов "Созвездие чемпионов"

Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
4 из 14

Гимнастки на торжественном награждении спортсменов "Созвездие чемпионов"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественное мероприятие "Созвездие чемпионов"
Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
5 из 14
Торжественное мероприятие "Созвездие чемпионов"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Награды для спортсменов

Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
6 из 14

Награды для спортсменов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Юные борцы на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"

Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
7 из 14

Юные борцы на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов вручает награду на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"

Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
8 из 14

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов вручает награду на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественное мероприятие "Созвездие чемпионов"
Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
9 из 14
Торжественное мероприятие "Созвездие чемпионов"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Показательное выступление на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"

Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
10 из 14

Показательное выступление на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова

Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
11 из 14

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественное мероприятие "Созвездие чемпионов"
Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
12 из 14
Торжественное мероприятие "Созвездие чемпионов"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Награждение обозревателя радио "Спутник в Крыму" Бориса Левина

Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
13 из 14

Награждение обозревателя радио "Спутник в Крыму" Бориса Левина

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Министр спорта РК Ольга Торубарова и обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин

Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
14 из 14

Министр спорта РК Ольга Торубарова и обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Крыму наградили лучших спортсменов, их наставников и ветеранов спорта. Во время выступления на торжественной церемонии "Созвездие чемпионов" глава республики Сергей Аксенов отметил, что сегодня задача власти – создать условия для развития массового спорта и роста новых чемпионов.
"Недоброжелатели пытаются сегодня создать дискомфортные условия для выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях – они не хотят видеть наш флаг и слышать наш гимн. Уверен, все изменится. Никакие санкции и ограничения не помешают России добиваться побед на всех без исключения фронтах! Так было и так будет", - отметил глава Крыма.
 
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