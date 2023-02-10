https://crimea.ria.ru/20230210/v-krymu-nagradili-luchshikh-sportsmenov--foto-1126913335.html

В Крыму наградили лучших спортсменов – фото

В Крыму наградили лучших спортсменов – фото - РИА Новости Крым, 10.02.2023

В Крыму наградили лучших спортсменов – фото

В Крыму наградили лучших спортсменов, их наставников и ветеранов спорта. Во время выступления на торжественной церемонии "Созвездие чемпионов" глава республики... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T20:09

2023-02-10T20:09

2023-02-10T20:09

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В Крыму наградили лучших спортсменов, их наставников и ветеранов спорта. Во время выступления на торжественной церемонии "Созвездие чемпионов" глава республики Сергей Аксенов отметил, что сегодня задача власти – создать условия для развития массового спорта и роста новых чемпионов. "Недоброжелатели пытаются сегодня создать дискомфортные условия для выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях – они не хотят видеть наш флаг и слышать наш гимн. Уверен, все изменится. Никакие санкции и ограничения не помешают России добиваться побед на всех без исключения фронтах! Так было и так будет", - отметил глава Крыма.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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