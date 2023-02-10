В Крыму наградили лучших спортсменов – фото

"Созвездие чемпионов": в Крыму наградили лучших спортсменов и ветеранов спорта
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, глава республики Сергей Аксенов и министр спорта РК Ольга Торубарова
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, глава республики Сергей Аксенов и министр спорта РК Ольга Торубарова
Глава Крыма Сергей Аксенов награждает спортсмена на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"
Глава Крыма Сергей Аксенов награждает спортсмена на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"
Гимнастки на торжественном награждении спортсменов "Созвездие чемпионов"
Гимнастки на торжественном награждении спортсменов "Созвездие чемпионов"
Награды для спортсменов
Награды для спортсменов
Юные борцы на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"
Юные борцы на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов вручает награду на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов вручает награду на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"
Показательное выступление на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"
Показательное выступление на торжественном мероприятии "Созвездие чемпионов"
Министр спорта Крыма Ольга Торубарова
Министр спорта Крыма Ольга Торубарова
Награждение обозревателя радио "Спутник в Крыму" Бориса Левина
Награждение обозревателя радио "Спутник в Крыму" Бориса Левина
Министр спорта РК Ольга Торубарова и обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин
Министр спорта РК Ольга Торубарова и обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин