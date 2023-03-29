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В Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОК - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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В Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОК
В Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОК - РИА Новости Крым, 29.03.2023
В Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОК
Спортивному руководству РФ необходимо рассмотреть вопрос о заморозке участия российских атлетов в международных соревнованиях под эгидой Международного... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T11:42
2023-03-29T11:43
владимир константинов
спорт
государственный совет рк (госсовет)
общество
мок (международный олимпийский комитет)
россия
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Спортивному руководству РФ необходимо рассмотреть вопрос о заморозке участия российских атлетов в международных соревнованиях под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Соответствующее обращение намерен принять парламент Крыма, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.МОК давно стал филиалом госдепа СШАПо его мнению, таким способом Москва должна ответить на "политизированное и дискриминационное решение" МОК о допуске российских спортсменов при соблюдении ряда ограничений.По его мнению, недопустимо сохранение Россией формального участия в организации, которая "системно унижает нашу страну и откровенно стимулирует наших спортсменов на предательство своей Родины и своего народа".По словам спикера Госсовета, МОК "давно превратился в филиал вашингтонского госдепа, не предпринял шагов по деполитизации международного спортивного движения, предал принципы олимпизма".Решение МОК по спортсменам России и БелоруссииРанее президент МОК Томас Бах заявил, что комитет оставляет за собой право допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, но со множеством ограничений. В частности, атлеты из РФ и Белоруссии могут выступать только в нейтральном статусе (без флага и гимна) и без командных видов спорта и без соревнований в команде. В соревнованиях под эгидой МОК не могут выступать спортсмены, которые связаны с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также поддерживающие специальную военную операцию на Украине.В свою очередь глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда крымские клубы начнут выступать в ФНЛПутин поручил создать альтернативу международным соревнованиям в РоссииВ Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024
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владимир константинов, спорт, государственный совет рк (госсовет), общество, мок (международный олимпийский комитет), россия, санкции против россии
В Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОК

Константинов: нужно заморозить участие спортсменов России в соревнованиях под эгидой МОК

11:42 29.03.2023 (обновлено: 11:43 29.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонстантинов Владимир Андреевич
Константинов Владимир Андреевич - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Спортивному руководству РФ необходимо рассмотреть вопрос о заморозке участия российских атлетов в международных соревнованиях под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Соответствующее обращение намерен принять парламент Крыма, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

МОК давно стал филиалом госдепа США

По его мнению, таким способом Москва должна ответить на "политизированное и дискриминационное решение" МОК о допуске российских спортсменов при соблюдении ряда ограничений.
"Государственный совет подготовит обращение к спортивному руководству России со следующим предложением: в условиях атмосферы нескрываемой и никем не пресекаемой русофобии, считаю необходимым и единственно возможным решением заморозку участия наших спортсменов в международных соревнованиях, организованных МОК", - сказал Константинов на сессии крымского парламента в среду.
По его мнению, недопустимо сохранение Россией формального участия в организации, которая "системно унижает нашу страну и откровенно стимулирует наших спортсменов на предательство своей Родины и своего народа".
Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Вчера, 19:03
МОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт
По словам спикера Госсовета, МОК "давно превратился в филиал вашингтонского госдепа, не предпринял шагов по деполитизации международного спортивного движения, предал принципы олимпизма".
Константинов призвал сосредоточиться на развитии спорта внутри страны и на организации соревнований с атлетами тех стран, которые открыты к равноправному и честному сотрудничеству.

Решение МОК по спортсменам России и Белоруссии

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что комитет оставляет за собой право допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, но со множеством ограничений. В частности, атлеты из РФ и Белоруссии могут выступать только в нейтральном статусе (без флага и гимна) и без командных видов спорта и без соревнований в команде. В соревнованиях под эгидой МОК не могут выступать спортсмены, которые связаны с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также поддерживающие специальную военную операцию на Украине.
В свою очередь глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов.
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Владимир КонстантиновСпортГосударственный совет РК (Госсовет)ОбществоМОК (Международный олимпийский комитет)РоссияСанкции против России
 
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