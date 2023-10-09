https://crimea.ria.ru/20231009/khischniki-bez-chesti-olimpiyskiy-chempion-ob-olimpiyskom-komitete-1131907200.html

"Хищники без чести": олимпийский чемпион об олимпийском комитете

"Хищники без чести": олимпийский чемпион об олимпийском комитете - РИА Новости Крым, 09.10.2023

"Хищники без чести": олимпийский чемпион об олимпийском комитете

Современный Олимпийский комитет – "это не о спорте, а о чистой политике". Что касается выступлений российских спортсменов под нейтральным флагом, без флага и... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T06:16

2023-10-09T06:16

2023-10-09T06:16

мок (международный олимпийский комитет)

артур айвазян

мнения

радио "спутник в крыму"

спорт

олимпийские игры-2024

президент мок томас бах

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Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Современный Олимпийский комитет – "это не о спорте, а о чистой политике". Что касается выступлений российских спортсменов под нейтральным флагом, без флага и гимна РФ, то "это очередное унижение", которое нельзя допускать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян.Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году даже под нейтральным флагом.По словам Айвазяна, травля России началась в 2014 году, после чего яркой страницей стал допинг-скандал с российской теннисисткой Марией Шараповой, к которой возникли "вопросы насчет мельдония". "Хотя эти проблемы есть во всех без исключения странах", – заметил спортсмен.И вот уже в 2016 году сборная РФ выступала без флага и гимна. А теперь даже российские паралимпийцы не могут достойно представлять свою страну. "Это унижение", – резюмирует Айвазян."Чтобы мы не питали иллюзий, что они будут что-то другое делать. У них самая главная задача показать, кто в доме хозяин, а не пропагандировать олимпийскую хартию и объединять. Разрушается спорт и олимпийский комитет. Мне очень не хотелось бы, чтобы так было. Но надо принимать, что так есть. Я их просто называю хищниками без чести. Поэтому, да, вот это официальное сообщение, что мы уже не будем участвовать и платить взносы, это потому, что пришло время им отвечать", – заявил Айвазян.По мнению спортсмена, нынешней глава международного олимпийского комитета сделал все, чтобы его разрушить, но шансы его спасти еще есть.

https://crimea.ria.ru/20230912/putin-zayavil-o-degradatsii-olimpiyskogo-dvizheniya-kotoromu-gryadet-zamena-1131339988.html

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мок (международный олимпийский комитет), артур айвазян, мнения, спорт, олимпийские игры-2024, президент мок томас бах