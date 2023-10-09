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"Хищники без чести": олимпийский чемпион об олимпийском комитете - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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https://crimea.ria.ru/20231009/khischniki-bez-chesti-olimpiyskiy-chempion-ob-olimpiyskom-komitete-1131907200.html
"Хищники без чести": олимпийский чемпион об олимпийском комитете
"Хищники без чести": олимпийский чемпион об олимпийском комитете - РИА Новости Крым, 09.10.2023
"Хищники без чести": олимпийский чемпион об олимпийском комитете
Современный Олимпийский комитет – "это не о спорте, а о чистой политике". Что касается выступлений российских спортсменов под нейтральным флагом, без флага и... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T06:16
2023-10-09T06:16
мок (международный олимпийский комитет)
артур айвазян
мнения
радио "спутник в крыму"
спорт
олимпийские игры-2024
президент мок томас бах
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Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян
Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Современный Олимпийский комитет – "это не о спорте, а о чистой политике". Что касается выступлений российских спортсменов под нейтральным флагом, без флага и гимна РФ, то "это очередное унижение", которое нельзя допускать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян.Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году даже под нейтральным флагом.По словам Айвазяна, травля России началась в 2014 году, после чего яркой страницей стал допинг-скандал с российской теннисисткой Марией Шараповой, к которой возникли "вопросы насчет мельдония". "Хотя эти проблемы есть во всех без исключения странах", – заметил спортсмен.И вот уже в 2016 году сборная РФ выступала без флага и гимна. А теперь даже российские паралимпийцы не могут достойно представлять свою страну. "Это унижение", – резюмирует Айвазян."Чтобы мы не питали иллюзий, что они будут что-то другое делать. У них самая главная задача показать, кто в доме хозяин, а не пропагандировать олимпийскую хартию и объединять. Разрушается спорт и олимпийский комитет. Мне очень не хотелось бы, чтобы так было. Но надо принимать, что так есть. Я их просто называю хищниками без чести. Поэтому, да, вот это официальное сообщение, что мы уже не будем участвовать и платить взносы, это потому, что пришло время им отвечать", – заявил Айвазян.По мнению спортсмена, нынешней глава международного олимпийского комитета сделал все, чтобы его разрушить, но шансы его спасти еще есть.
https://crimea.ria.ru/20230912/putin-zayavil-o-degradatsii-olimpiyskogo-dvizheniya-kotoromu-gryadet-zamena-1131339988.html
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мок (международный олимпийский комитет), артур айвазян, мнения, спорт, олимпийские игры-2024, президент мок томас бах
"Хищники без чести": олимпийский чемпион об олимпийском комитете

Чемпион Артур Айвазян: олимпийский комитет – это не о спорте, а о политике

06:16 09.10.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкВывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне
Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Современный Олимпийский комитет – "это не о спорте, а о чистой политике". Что касается выступлений российских спортсменов под нейтральным флагом, без флага и гимна РФ, то "это очередное унижение", которое нельзя допускать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян.
Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян
06:16
Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году даже под нейтральным флагом.
По словам Айвазяна, травля России началась в 2014 году, после чего яркой страницей стал допинг-скандал с российской теннисисткой Марией Шараповой, к которой возникли "вопросы насчет мельдония". "Хотя эти проблемы есть во всех без исключения странах", – заметил спортсмен.
И вот уже в 2016 году сборная РФ выступала без флага и гимна. А теперь даже российские паралимпийцы не могут достойно представлять свою страну. "Это унижение", – резюмирует Айвазян.

"На последних Олимпийских играх как ее (Россию – ред.) все унижали, международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом. Нас не допускают с гимном и флагом – это очередная оплеуха, очередное унижение. Если спортсмены соглашаются выступать без флага без гимна, я считаю, что это уже чистое предательство", – сказал чемпион.

"Чтобы мы не питали иллюзий, что они будут что-то другое делать. У них самая главная задача показать, кто в доме хозяин, а не пропагандировать олимпийскую хартию и объединять. Разрушается спорт и олимпийский комитет. Мне очень не хотелось бы, чтобы так было. Но надо принимать, что так есть. Я их просто называю хищниками без чести. Поэтому, да, вот это официальное сообщение, что мы уже не будем участвовать и платить взносы, это потому, что пришло время им отвечать", – заявил Айвазян.
По мнению спортсмена, нынешней глава международного олимпийского комитета сделал все, чтобы его разрушить, но шансы его спасти еще есть.

"Нужно серьезно реформировать международный олимпийский комитет. Во всемирном спорте не может не участвовать Россия – сразу падает уровень этой медали", – заключил Айвазян.

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Радио "Спутник в Крыму"МОК (Международный олимпийский комитет)Артур АйвазянМненияСпортОлимпийские игры-2024Президент МОК Томас Бах
 
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