https://crimea.ria.ru/20231012/mok-priostanovil-rabotu-olimpiyskogo-komiteta-rossii-1132059381.html

МОК приостановил работу Олимпийского комитета России

МОК приостановил работу Олимпийского комитета России - РИА Новости Крым, 12.10.2023

МОК приостановил работу Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил работу Олимпийского комитета России (ОКР) за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР,... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T17:37

2023-10-12T17:37

2023-10-12T17:38

мок (международный олимпийский комитет)

спорт

новости

президент мок томас бах

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил работу Олимпийского комитета России (ОКР) за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил журналистам директор организации по коммуникациям Марк Адамс.Пятого октября олимпийские советы новых регионов были включены в состав ОКР решением исполкома организации. В ответ на это глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт направил официальное письмо президенту МОК Томасу Баху, в котором просил отреагировать на этот факт.Международный олимпийский комитет вынес этот вопрос на заседание исполкома в Мумбаи, которое прошло сегодня, 12 октября. 15 октября там же, в Мумбаи, откроется сессия МОК, в ходе которой будет обсуждаться вопрос о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в олимпиаде.Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщала, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году даже под нейтральным флагом. Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян оценил эти высказывания как "очередное унижение", которого нельзя допускать.Президент РФ Владимир Путин в сентябре заявил о том, что олимпийское движение деградировало и ему вскоре появятся достойные альтернативы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе курешВ Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОКМОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мок (международный олимпийский комитет), спорт, новости, президент мок томас бах, новые регионы россии