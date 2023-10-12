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МОК приостановил работу Олимпийского комитета России
МОК приостановил работу Олимпийского комитета России - РИА Новости Крым, 12.10.2023
МОК приостановил работу Олимпийского комитета России
Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил работу Олимпийского комитета России (ОКР) за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР,... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T17:37
2023-10-12T17:37
2023-10-12T17:38
мок (международный олимпийский комитет)
спорт
новости
президент мок томас бах
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил работу Олимпийского комитета России (ОКР) за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил журналистам директор организации по коммуникациям Марк Адамс.Пятого октября олимпийские советы новых регионов были включены в состав ОКР решением исполкома организации. В ответ на это глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт направил официальное письмо президенту МОК Томасу Баху, в котором просил отреагировать на этот факт.Международный олимпийский комитет вынес этот вопрос на заседание исполкома в Мумбаи, которое прошло сегодня, 12 октября. 15 октября там же, в Мумбаи, откроется сессия МОК, в ходе которой будет обсуждаться вопрос о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в олимпиаде.Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщала, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году даже под нейтральным флагом. Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян оценил эти высказывания как "очередное унижение", которого нельзя допускать.Президент РФ Владимир Путин в сентябре заявил о том, что олимпийское движение деградировало и ему вскоре появятся достойные альтернативы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе курешВ Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОКМОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мок (международный олимпийский комитет), спорт, новости, президент мок томас бах, новые регионы россии
МОК приостановил работу Олимпийского комитета России
МОК приостановил работу Олимпийского комитета РФ за включение в его состав новых регионов
17:37 12.10.2023 (обновлено: 17:38 12.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил работу Олимпийского комитета России (ОКР) за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил журналистам директор организации по коммуникациям Марк Адамс.
"Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК", – цитирует Адамса РИА Новости Спорт.
Пятого октября олимпийские советы новых регионов были включены в состав ОКР решением исполкома организации. В ответ на это глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт направил официальное письмо президенту МОК Томасу Баху, в котором просил отреагировать на этот факт.
Международный олимпийский комитет вынес этот вопрос на заседание исполкома в Мумбаи, которое прошло сегодня, 12 октября. 15 октября там же, в Мумбаи, откроется сессия МОК, в ходе которой будет обсуждаться вопрос о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в олимпиаде.
Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщала, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году даже под нейтральным флагом. Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян оценил эти высказывания
как "очередное унижение", которого нельзя допускать.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре заявил
о том, что олимпийское движение деградировало и ему вскоре появятся достойные альтернативы.
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