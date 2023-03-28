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МОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт

МОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт - РИА Новости Крым, 28.03.2023

МОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт

Международный олимпийский комитет оставляет за собой право допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T19:03

2023-03-28T19:03

2023-03-28T19:05

президент мок томас бах

мок (международный олимпийский комитет)

спорт

россия

олимпийские игры-2024

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет оставляет за собой право допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое заявление во вторник сделал президент организации Томас Бах.При этом он подчеркнул, что МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе. Он также заявил, что "политика не может быть частью спортивных соревнований и спортсменов нельзя наказывать за их паспорта", однако рекомендовал допускать до стартов только не поддерживавших СВО россиян в нейтральном статусе.Ранее исполком МОК уже выступал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших специальную военную операцию. В свою очередь глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов. Читайте также на РИА Новости Крым:МОК: Макрон настаивает на участии России и Белоруссии в Олимпийских играхПутин поручил создать альтернативу международным соревнованиям в РоссииВ Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024

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президент мок томас бах, мок (международный олимпийский комитет), спорт, россия, олимпийские игры-2024, новости