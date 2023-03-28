МОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт
Глава МОК Томас Бах: политика не может быть частью спортивных соревнований
19:03 28.03.2023 (обновлено: 19:05 28.03.2023)
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкВывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет оставляет за собой право допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое заявление во вторник сделал президент организации Томас Бах.
"МОК оставляет за собой право решить этот вопрос в соответствующее время, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации", - цитирует Баха РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе. Он также заявил, что "политика не может быть частью спортивных соревнований и спортсменов нельзя наказывать за их паспорта", однако рекомендовал допускать до стартов только не поддерживавших СВО россиян в нейтральном статусе.
"МОК рекомендует принимать такое решение с условием, что оно может быть отозвано соответствующей международной федерацией. Спортсмены из России и Белоруссии должны соревноваться только как нейтральные спортсмены", - сказал президент комитета.
Ранее исполком МОК уже выступал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших специальную военную операцию. В свою очередь глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов.
Читайте также на РИА Новости Крым: