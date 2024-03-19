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МОК допустил к Олимпийским играм в Париже 12 россиян и 7 белорусов

МОК допустил к Олимпийским играм в Париже 12 россиян и 7 белорусов - РИА Новости Крым, 19.03.2024

МОК допустил к Олимпийским играм в Париже 12 россиян и 7 белорусов

Международный олимпийский комитет квалифицировал для участия в Олимпийских играх 2024 в Париже двенадцать нейтральных спортсменов из России и семь из... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T21:40

2024-03-19T21:40

2024-03-19T21:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Международный олимпийский комитет квалифицировал для участия в Олимпийских играх 2024 в Париже двенадцать нейтральных спортсменов из России и семь из Белоруссии. Однако они не будут допущены к церемонии открытия. Об этом заявил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод."Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций, так как они нейтральные, но им дадут возможность прочувствовать это событие. Это тот же принцип, по которому участвовали в церемонии открытия в нейтральном статусе спортсмены Югославии в 1992 году. Решение по церемонии закрытия будет принято позднее", - сказал Маклеод на пресс-конференции.Церемония открытия Олимпиады в столице Франции пройдет 26 июля.Кроме того, Джеймс Маклеод заявил журналистам, что по наиболее вероятному сценарию в Олимпийских играх примут участие 36 российских спортсменов и 22 спортсмена из Белоруссии.При этом атлетам из России и Белоруссии не потребуется подписывать дополнительных деклараций с осуждением СВО для участия в Олимпиаде, заверил Маклеод.В прошлом году 8 декабря МОК объявил о допуске россиян на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет обсудит вопрос участия российских спортсменов в церемонии открытия Игр 2024 года в Париже на заседании исполкома организации 19 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:МОК приостановил работу Олимпийского комитета РоссииАсимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего"В Крыму втрое увеличилось количество спортивных федераций

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олимпийские игры-2024, мок (международный олимпийский комитет), в мире, спорт, россия, беларусь, новости