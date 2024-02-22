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В Крыму втрое увеличилось количество спортивных федераций

В Крыму втрое увеличилось количество спортивных федераций - РИА Новости Крым, 22.02.2024

В Крыму втрое увеличилось количество спортивных федераций

В Крыму за десять лет количество федераций по различным видам спорта увеличилось практически втрое, сегодня их 102. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T06:02

2024-02-22T06:02

2024-02-22T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за десять лет количество федераций по различным видам спорта увеличилось практически втрое, сегодня их 102. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.Также министр отметила, что в период с 2014 года спортивная инфраструктура полуострова, которая при Украине находилась в упадке, была обновлена и приведена в "надлежащий вид".И добавила, что только за прошлый год крымские спортсмены завоевали 1428 медалей, в условиях санкций это говорит о том, что в Крыму развивается спорт – как профессиональный, так и массовый.Построено огромное количество спортивных объектов. Начиная с тех, что предназначены для занятий массовым спортом и заканчивая такими объектами, как дворец водных видов спорта в Симферополе, уточнила министр.Так, за указанный период времени была проведена реконструкция в училище олимпийского резерва, построен стадион "Авангард" в Ялте, школа пулевой стрельбы олимпийского резерва, а также большое количество объектов были реконструированы. Речь как о футбольных полях, так и о площадках для систематических занятий физической культурой и спортом, сказала Торубарова."Что касается вовлеченности крымчан в массовый спорт, то 55% населения систематически занимается физической культурой. Мы уверенно идем к тому, чтобы к 2030 году достичь 70%", - резюмировала она.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал, что до конца 2024 года в Крыму появится еще четыре физкультурно-оздоровительных комплекса в селах Доброе, Перово и Молодежное Симферопольского района, а также в Судаке.Кроме того, по словам фигуриста, серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы Ильи Авербуха, в планах в ближайшее время приступить к строительству большого, на два ледовых поля, катка в Симферополе. Такой же тренировочный центр появится и в Керчи. Как отметил известный спортсмен, это решение главы Республики Крым Сергея Аксенова.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре новых спортивных комплекса появятся в Крыму в 2024 году – властиКак спорт становится нормой жизни в КрымуДворец спорта в Саках планируют сдать до конца года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, ольга торубарова, новости, крым, новости крыма, минспорта крыма, илья авербух, сергей аксенов, строительство