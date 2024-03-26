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Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж
Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж
Российским атлетам следует воздержаться от участия в Олимпийских играх в Париже, так как Международный олимпийский комитет (МОК) обязательно выставит их как... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T18:55
2024-03-26T19:43
артур айвазян
мок (международный олимпийский комитет)
спорт
россия
участие россии в олимпийских играх-2018
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Российским атлетам следует воздержаться от участия в Олимпийских играх в Париже, так как Международный олимпийский комитет (МОК) обязательно выставит их как несогласных с политикой страны, а после раздуют очередной унизительный скандал. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил чемпион по стрельбе XXIX Олимпийских игр в Пекине Артур Айвазян.Ранее член Совета Федерации РФ и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что российские спортсмены, которые сумели пройти отбор на Олимпийские игры в Париже, должны принять участие в соревнованиях.Гость студии заверил, что с глубоким уважением относится к Александру Карелину, однако не разделяет его позицию в данном вопросе.Олимпийский чемпион напомнил, что Карелин в своей речи прямо указал на дискриминационные порядки МОК, через которые пришлось пройти российским спортсменам, чтобы получить допуск к соревнованиям. Он подчеркнул, что можно было бы говорить, что надо участвовать, если бы уже не прошли две Олимпиады по этой же схеме.Он напомнил, что в 2016 году на играх в Рио-де-Жанейро российских атлетов отстранили по мнимому допинговому скандалу. На Олимпиаде в Токио российские спортсмены столкнулись с откровенной травлей. Вопрос допинга уже мало кого волнует – спортсменов зачастую отстраняют от игр только по политическим соображениям. Однако коллективному западу и МОК очень надо, чтобы какой-то десяток атлетов из России все-таки приехал на игры в Париж, уверен чемпион.В том, что функционеры МОК обязательно найдут повод, чтобы унизить приехавших на игры в Париж российских атлетов и Россию, он даже не сомневается. По этой причине уверен, что не стоит принимать участие в этой Олимпиаде. Пришло время показать единение страны, резюмировал олимпийский чемпион.Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ попыткой отстранить от соревнований сильных российских спортсменов, в том числе в фигурном катании.Спикер крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что российским спортсменам следует отказаться от выступления на Олимпиаде 2020 года под нейтральным флагом после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.Читайте также на РИА Новости Крым:МОК приостановил работу Олимпийского комитета РоссииРоссию лишили золота Олимпиады после дисквалификации ВалиевойМОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт
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артур айвазян, мок (международный олимпийский комитет), спорт, россия, участие россии в олимпийских играх-2018
Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж

Российских атлетов сделают фигурантами очередного скандала на ОИ в Париже - Айвазян

18:55 26.03.2024 (обновлено: 19:43 26.03.2024)
 
© РИА НовостиОлимпийский чемпион по пулевой стрельбе Артур Айвазян
Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе Артур Айвазян - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Российским атлетам следует воздержаться от участия в Олимпийских играх в Париже, так как Международный олимпийский комитет (МОК) обязательно выставит их как несогласных с политикой страны, а после раздуют очередной унизительный скандал. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил чемпион по стрельбе XXIX Олимпийских игр в Пекине Артур Айвазян.
Ранее член Совета Федерации РФ и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что российские спортсмены, которые сумели пройти отбор на Олимпийские игры в Париже, должны принять участие в соревнованиях.
Гость студии заверил, что с глубоким уважением относится к Александру Карелину, однако не разделяет его позицию в данном вопросе.

"Если бы это касалось только его, как специалиста по греко-римской борьбе, то даже не сомневался бы в его позиции. Но в данном случае вынужден не согласиться и выразить личное мнение, что российским спортсменам не стоит принимать участие в Олимпийских играх в Париже", – сказал Айвазян.

Олимпийский чемпион напомнил, что Карелин в своей речи прямо указал на дискриминационные порядки МОК, через которые пришлось пройти российским спортсменам, чтобы получить допуск к соревнованиям. Он подчеркнул, что можно было бы говорить, что надо участвовать, если бы уже не прошли две Олимпиады по этой же схеме.
"Зачем идти и унижаться в третий раз?", – вопрошает Айвазян.
Он напомнил, что в 2016 году на играх в Рио-де-Жанейро российских атлетов отстранили по мнимому допинговому скандалу. На Олимпиаде в Токио российские спортсмены столкнулись с откровенной травлей. Вопрос допинга уже мало кого волнует – спортсменов зачастую отстраняют от игр только по политическим соображениям. Однако коллективному западу и МОК очень надо, чтобы какой-то десяток атлетов из России все-таки приехал на игры в Париж, уверен чемпион.

"Зарубежные СМИ представят этих атлетов, как несогласных с политикой России. А потом раздуют очередной политический скандал на весь мир, что есть несогласные с этим "режимом", – уточнил Айвазян.

В том, что функционеры МОК обязательно найдут повод, чтобы унизить приехавших на игры в Париж российских атлетов и Россию, он даже не сомневается. По этой причине уверен, что не стоит принимать участие в этой Олимпиаде. Пришло время показать единение страны, резюмировал олимпийский чемпион.
Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ попыткой отстранить от соревнований сильных российских спортсменов, в том числе в фигурном катании.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что российским спортсменам следует отказаться от выступления на Олимпиаде 2020 года под нейтральным флагом после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.
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