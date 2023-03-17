https://crimea.ria.ru/20230317/svalka-snaryadov-v-zaporozhskoy-oblasti-nashli-zamaskirovannyy-taynik-1127602351.html

"Свалка" снарядов: в Запорожской области нашли замаскированный тайник

"Свалка" снарядов: в Запорожской области нашли замаскированный тайник - РИА Новости Крым, 17.03.2023

"Свалка" снарядов: в Запорожской области нашли замаскированный тайник

В Запорожской области правоохранители нашли замаскированный под свалку тайник с танковыми снарядами, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T14:31

2023-03-17T14:31

2023-03-17T14:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Запорожской области правоохранители нашли замаскированный под свалку тайник с танковыми снарядами, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Информация о тайнике поступила силовикам из оперативных источников, в результате оперативных мероприятий и наблюдения с воздуха в поле на окраине села обнаружен тайник с 15 танковыми осколочно-фугасными снарядами калибра 125 миллиметров, 13 зарядами к ним и 21 артиллерийским взрывателем.Извлечь опасные находки помогли военные инженеры. Боеприпасы передали специалистам для уничтожения. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Подобный тайник в феврале был обнаружен в Херсонской области. Замаскированный склад с минами и крупнокалиберными снарядами выявили в яме возле поселка Новая Маячка. По предварительным данным, оборудованный рядом с районом боевых действий схрон мог предназначаться для совершения диверсий. При этом находящиеся в нем более 100 мин оказались уже подготовленными к боевому применению.Читайте также на РИА новости Крым:В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатамиВ Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ"Сливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230122/v-energodare-v-dome-kazachego-generala-nashli-krupnyy-skhron-s-oruzhiem-1126520916.html

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запорожская область, происшествия, новые регионы россии, сво, новости