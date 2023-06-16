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Путин призвал освободить от проверок "не рискованный" бизнес - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Путин призвал освободить от проверок "не рискованный" бизнес
Путин призвал освободить от проверок "не рискованный" бизнес - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Путин призвал освободить от проверок "не рискованный" бизнес
Президент России Владимир Путин призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, для контроля достаточно профилактических... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T16:38
2023-06-16T16:38
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бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, для контроля достаточно профилактических мер.Глава государства напомнил, что в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Благодаря ему на предпринимателей снизилась административная нагрузка. Так, "в прошлом году провели на 20 процентов проверок меньше, чем в ковидный год, и в пять раз меньше, чем в 2019 году". Президент назвал это хорошим показателем, однако призвал продолжать снижать нагрузку на бизнес.Ранее в пятницу Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.Республика Крым заняла шестое место среди регионов России по индексу административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций. Об этом в конце мая заявил глава региона Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из РоссииВ Крыму продлят мораторий на введение курортного сбораКак поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России
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владимир путин (политик), бизнес, россия, экономика, новости, пмэф
Путин призвал освободить от проверок "не рискованный" бизнес

Путин призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с рисками для человека

16:38 16.06.2023
 
© PixabyБизнес
Бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, для контроля достаточно профилактических мер.
"Я считаю, что если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять, ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий", - заявил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Глава государства напомнил, что в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Благодаря ему на предпринимателей снизилась административная нагрузка. Так, "в прошлом году провели на 20 процентов проверок меньше, чем в ковидный год, и в пять раз меньше, чем в 2019 году". Президент назвал это хорошим показателем, однако призвал продолжать снижать нагрузку на бизнес.
Ранее в пятницу Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.
Республика Крым заняла шестое место среди регионов России по индексу административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций. Об этом в конце мая заявил глава региона Сергей Аксенов.
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