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Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес
Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес
Республика Крым заняла шестое место среди регионов России по индексу административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T11:17
2023-05-31T11:17
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бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Республика Крым заняла шестое место среди регионов России по индексу административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Показатели индекса административного давления рассчитываются в рамках постоянного мониторинга эффективности реформы контрольно-надзорной деятельности и выявления проблем административной среды. Индекс административного давления включает в себя данные по девяти ведомствам, на долю которых приходится наибольшее количество проверок: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, Росздравнадзор, Ространснадзор, ФНС.Эти показатели включены в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах.По словам Аксенова, снижение административного давления и создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства – один из приоритетов крымской власти.На первом месте рейтинга регионов с наименьшим административным давлением – Смоленская область. В тройку лидеров также вошли Татарстан и Удмуртия. Севастополь расположился на 29-м месте, Краснодарский край – на 39-м.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиКрым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в МосквеНи один инвестпроект в Крыму не был отменен – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230424/biznesu-uprostyat-usloviya-dlya-stroitelstva-zhilya-v-krymu-1128330040.html
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крым, сергей аксенов, бизнес, крымский бизнес, экономика, новости крыма, россия
Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес

Крым занял шестое место среди регионов с наименьшей административной нагрузкой на бизнес

11:17 31.05.2023
 
© PixabyБизнес
Бизнес
© Pixaby
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Республика Крым заняла шестое место среди регионов России по индексу административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Республика Крым по итогам 2022 года показала значительное снижение индекса административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций, и заняла шестое место среди 85 субъектов Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.
Показатели индекса административного давления рассчитываются в рамках постоянного мониторинга эффективности реформы контрольно-надзорной деятельности и выявления проблем административной среды. Индекс административного давления включает в себя данные по девяти ведомствам, на долю которых приходится наибольшее количество проверок: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, Росздравнадзор, Ространснадзор, ФНС.
Эти показатели включены в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах.
По словам Аксенова, снижение административного давления и создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства – один из приоритетов крымской власти.
На первом месте рейтинга регионов с наименьшим административным давлением – Смоленская область. В тройку лидеров также вошли Татарстан и Удмуртия. Севастополь расположился на 29-м месте, Краснодарский край – на 39-м.
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