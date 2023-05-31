https://crimea.ria.ru/20230531/krym-voshel-v-top-6-regionov-s-naimenshim-davleniem-na-biznes-1129098353.html

Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес

Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес

Республика Крым заняла шестое место среди регионов России по индексу административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T11:17

2023-05-31T11:17

2023-05-31T11:17

крым

сергей аксенов

бизнес

крымский бизнес

экономика

новости крыма

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119846387_0:190:1920:1270_1920x0_80_0_0_88db4d5492a9c06e706e8da4793e32f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Республика Крым заняла шестое место среди регионов России по индексу административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Показатели индекса административного давления рассчитываются в рамках постоянного мониторинга эффективности реформы контрольно-надзорной деятельности и выявления проблем административной среды. Индекс административного давления включает в себя данные по девяти ведомствам, на долю которых приходится наибольшее количество проверок: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, Росздравнадзор, Ространснадзор, ФНС.Эти показатели включены в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах.По словам Аксенова, снижение административного давления и создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства – один из приоритетов крымской власти.На первом месте рейтинга регионов с наименьшим административным давлением – Смоленская область. В тройку лидеров также вошли Татарстан и Удмуртия. Севастополь расположился на 29-м месте, Краснодарский край – на 39-м.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиКрым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в МосквеНи один инвестпроект в Крыму не был отменен – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230424/biznesu-uprostyat-usloviya-dlya-stroitelstva-zhilya-v-krymu-1128330040.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, бизнес, крымский бизнес, экономика, новости крыма, россия