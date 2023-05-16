https://crimea.ria.ru/20230516/ni-odin-investproekt-v-krymu-ne-byl-otmenen--aksenov-1128748717.html

Ни один инвестпроект в Крыму не был отменен – Аксенов

Ни один инвестпроект в Крыму не был отменен – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Ни один инвестпроект в Крыму не был отменен – Аксенов

Все планы по реализации инвестиционных проектов в Крыму остаются в силе, ни один проект не был отменен. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T13:03

2023-05-16T13:03

2023-05-16T13:03

сергей аксенов

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Все планы по реализации инвестиционных проектов в Крыму остаются в силе, ни один проект не был отменен. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Республиканские органы власти, в свою очередь, поддерживают инвесторов и помогают находить решения возникающих проблем. Некоторые вопросы решаются сразу в ручном режиме, добавил Аксенов.За девять лет в экономику Крыма было вложено более 1,5 трлн рублей инвестиций, в том числе 827 млрд рублей – из внебюджетных источников. По итогам 2022 года инвестиции в Крым составили порядка 300 млрд рублей,Ранее Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал рейтинг, согласно которому Республика Крым заняла 13 место, а Севастополь – второе по динамике роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий. Эксперты объясняют это тем, что в обоих регионах полуострова сформированы комфортные условия для привлечения государственных и частных инвестиций, реализации долгосрочных инвестпроектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годыИмпортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыВ Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий региона

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, инвестиции, экономика, финансы