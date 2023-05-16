Ни один инвестпроект в Крыму не был отменен – Аксенов
Аксенов: в Крым все планы по реализации инвестпроектов в силе и ни один не был отменен
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Все планы по реализации инвестиционных проектов в Крыму остаются в силе, ни один проект не был отменен. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Все планы по реализации инвестпроектов в Республике Крым остаются в силе, несмотря на существующие логистические и другие трудности. Крупные игроки рынка не торопятся принимать решения о вложениях, и это их право, но все инвесторы, с которыми соглашения были заключены ранее, продолжают реализацию. Ни один проект не был отменен, все выполняют свои обязательства в рамках подписанных договоров", - написал он в своем Telegram-канале.
Республиканские органы власти, в свою очередь, поддерживают инвесторов и помогают находить решения возникающих проблем. Некоторые вопросы решаются сразу в ручном режиме, добавил Аксенов.
За девять лет в экономику Крыма было вложено более 1,5 трлн рублей инвестиций, в том числе 827 млрд рублей – из внебюджетных источников. По итогам 2022 года инвестиции в Крым составили порядка 300 млрд рублей,
Ранее Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал рейтинг, согласно которому Республика Крым заняла 13 место, а Севастополь – второе по динамике роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий. Эксперты объясняют это тем, что в обоих регионах полуострова сформированы комфортные условия для привлечения государственных и частных инвестиций, реализации долгосрочных инвестпроектов.
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