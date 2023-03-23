Инвестиции в Крым по итогам года составили порядка 300 млрд рублей
Мишустин: инвестиции в Крым по итогам 2022 года составили порядка 300 млрд рублей
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество инвесторов в Крым за год увеличилось, общий объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме РФ.
"Увеличилось и число инвесторов в этот регион. Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам Свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем – порядка 300 миллиардов", - проинформировал Мишустин.
Также за год в республике было отремонтировано порядка 300 километров дорог, в детских садах появились еще свыше 1,5 тысячи дополнительных мест. Для реализации ключевых проектов на полуострове реализуется программа социально-экономического развития.
"В выходные мы отметили важную дату – девять лет воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией. Сегодня это неотъемлемая часть нашей страны. Правительство по поручению президента принимает меры по повышению качества жизни на полуострове. Для этого там реализуется программа социально-экономического развития", - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей, большая часть этих средств уже выделена. В рамках госпрограммы активно развивается дорожная сеть, улучшается коммунальная инфраструктура, наращиваются темпы жилищного строительства, открываются новые спортивные сооружения, школы, детсады.
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