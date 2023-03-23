https://crimea.ria.ru/20230323/investitsii-v-krym-po-itogam-goda-sostavili-poryadka-300-mlrd-rubley-1127724889.html

Инвестиции в Крым по итогам года составили порядка 300 млрд рублей

Инвестиции в Крым по итогам года составили порядка 300 млрд рублей - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Инвестиции в Крым по итогам года составили порядка 300 млрд рублей

Количество инвесторов в Крым за год увеличилось, общий объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава российского правительства... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T13:59

2023-03-23T13:59

2023-03-23T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество инвесторов в Крым за год увеличилось, общий объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме РФ.Также за год в республике было отремонтировано порядка 300 километров дорог, в детских садах появились еще свыше 1,5 тысячи дополнительных мест. Для реализации ключевых проектов на полуострове реализуется программа социально-экономического развития."В выходные мы отметили важную дату – девять лет воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией. Сегодня это неотъемлемая часть нашей страны. Правительство по поручению президента принимает меры по повышению качества жизни на полуострове. Для этого там реализуется программа социально-экономического развития", - добавил он.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей, большая часть этих средств уже выделена. В рамках госпрограммы активно развивается дорожная сеть, улучшается коммунальная инфраструктура, наращиваются темпы жилищного строительства, открываются новые спортивные сооружения, школы, детсады.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 годуБезопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по КрымуХуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, крым, инвестиции, новости крыма, новости, экономика, правительство россии, государственная дума рф