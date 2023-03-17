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Безопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Безопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по Крыму
Безопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Безопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по Крыму
В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание об итогах социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Руководители регионов и члены... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T21:02
2023-03-17T21:02
россия
крым
севастополь
владимир путин (политик)
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
экономика
туризм в крыму
крымский мост
марат хуснуллин
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание об итогах социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Руководители регионов и члены правительства РФ доложили главе государства об основных показателях, достигнутых двумя регионами в сферах строительства, привлечения инвестиций, инфраструктурного развития, туризма и других областях. Главные тезисы прошедшего совещания – в подборке РИА Новости Крым.Крым будет защищенОткрывая совещание, Путин заверил, что Россия сделает все необходимое для пресечения угрозы безопасности Крыма и Севастополя, поскольку эти вопросы в нынешней ситуации имеют для обоих регионов приоритетный характер.Госвложения в Крым и Севастополь превысили 1,6 млрд рублейПутин отметил, что объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей. Большая часть этих средств уже выделена, в том числе более 116 млрд рублей только в прошлом году. По словам главы государства, сегодня эти инвестиции приносят реальную отдачу и работают на развитие регионов. В рамках госпрограммы активно развивается дорожная сеть, улучшается коммунальная инфраструктура, наращиваются темпы жилищного строительства, открываются новые спортивные сооружения, школы, детсады.Экономика выросла вчетвероОбъем валового регионального продукта Крыма за девять лет вырос почти вчетверо и превысил 705 млрд рублей, рассказал глава РК Сергей Аксенов. Темпы роста экономики региона опережают среднероссийские показатели. По итогам прошлого года снижение валового регионального продукта в Крыму составит 0,5%, что в четыре раза меньше, чем в целом по стране. В текущем году ситуация в экономике стабилизируется, а в 2024-м ожидается рост на уровне 3,4%.Собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году составили 93 млрд рублей, что в 4,3 раза выше показателей 2013 года. За девять лет в экономику Крыма было вложено более 1,5 трлн рублей, в том числе около 800 млрд – внебюджетного финансирования. Уровень безработицы в регионе за девять лет снизился с 7,2% до 4%.500 новых объектов за пять летВице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что за счет федерального бюджета в обоих субъектах уже построено 586 объектов. Еще порядка 500 объектов планируется построить в ближайшие пять лет. Из них 400 уже проектируются и строятся. Крым сегодня полностью обеспечен газом, электроэнергией и водой, добавил Хуснуллин.Крымский мост открывается для грузовиковДокладывая президенту о ходе восстановления Крымского моста, Хуснуллин сообщил о намерении разрешить проезд по транспортному переходу малотоннажным грузовикам и фурам без груза. Это позволит разгрузить трассу на Ростов-на-Дону и поможет бизнесу, пояснил вице-премьер.Он также заверил, что восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется завершить досрочно, то есть раньше 1 июля этого года.Помощь туристической отраслиВладимир Путин поручил Минэкономразвития и Минфину поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе. Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в стране на развитие этой сферы на полуострове. На это президент сообщил, что обсудил поддержку турсферы полуострова с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и тот сообщил, что нужные средства есть.Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратились к главе государства с просьбой выделить на поддержку туротрасли двух субъектов 2 млрд рублей, чтобы сохранить штат сотрудников предприятий этой сферы.Навести порядок с ценамиТакже российский лидер поручил Минфину разработать меры для уменьшения разрыва в доходах крымчан и жителей других регионов РФ и стабилизации цен на полуострове в период курортного сезона. Также он поручил отрегулировать механизм ценообразования на полуострове, где цены "взлетают" в курортный сезон и становятся неподъемными для местных жителей. По мнению президента, в ценовом регулировании могут помочь создание на полуострове логистических центров и расширение логистики.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАзовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – ХуснуллинУчастникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
https://crimea.ria.ru/20230317/sdelaem-vse-dlya-presecheniya-lyubykh-ugroz--putin-o-zaschischennosti-kryma-1127609118.html
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россия, крым, севастополь, владимир путин (политик), совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, экономика, туризм в крыму, крымский мост, марат хуснуллин, сергей аксенов, цены в крыму, общество, безопасность республики крым и севастополя
Безопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по Крыму

Главные тезисы совещания Путина по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя

21:02 17.03.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание об итогах социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Руководители регионов и члены правительства РФ доложили главе государства об основных показателях, достигнутых двумя регионами в сферах строительства, привлечения инвестиций, инфраструктурного развития, туризма и других областях.
Главные тезисы прошедшего совещания – в подборке РИА Новости Крым.

Крым будет защищен

Открывая совещание, Путин заверил, что Россия сделает все необходимое для пресечения угрозы безопасности Крыма и Севастополя, поскольку эти вопросы в нынешней ситуации имеют для обоих регионов приоритетный характер.
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17:18
Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности Крыма

Госвложения в Крым и Севастополь превысили 1,6 млрд рублей

Путин отметил, что объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей. Большая часть этих средств уже выделена, в том числе более 116 млрд рублей только в прошлом году. По словам главы государства, сегодня эти инвестиции приносят реальную отдачу и работают на развитие регионов. В рамках госпрограммы активно развивается дорожная сеть, улучшается коммунальная инфраструктура, наращиваются темпы жилищного строительства, открываются новые спортивные сооружения, школы, детсады.

Экономика выросла вчетверо

Объем валового регионального продукта Крыма за девять лет вырос почти вчетверо и превысил 705 млрд рублей, рассказал глава РК Сергей Аксенов. Темпы роста экономики региона опережают среднероссийские показатели. По итогам прошлого года снижение валового регионального продукта в Крыму составит 0,5%, что в четыре раза меньше, чем в целом по стране. В текущем году ситуация в экономике стабилизируется, а в 2024-м ожидается рост на уровне 3,4%.
Собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году составили 93 млрд рублей, что в 4,3 раза выше показателей 2013 года. За девять лет в экономику Крыма было вложено более 1,5 трлн рублей, в том числе около 800 млрд – внебюджетного финансирования. Уровень безработицы в регионе за девять лет снизился с 7,2% до 4%.

500 новых объектов за пять лет

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что за счет федерального бюджета в обоих субъектах уже построено 586 объектов. Еще порядка 500 объектов планируется построить в ближайшие пять лет. Из них 400 уже проектируются и строятся. Крым сегодня полностью обеспечен газом, электроэнергией и водой, добавил Хуснуллин.

Крымский мост открывается для грузовиков

Докладывая президенту о ходе восстановления Крымского моста, Хуснуллин сообщил о намерении разрешить проезд по транспортному переходу малотоннажным грузовикам и фурам без груза. Это позволит разгрузить трассу на Ростов-на-Дону и поможет бизнесу, пояснил вице-премьер.
Он также заверил, что восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется завершить досрочно, то есть раньше 1 июля этого года.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17:54
Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков

Помощь туристической отрасли

Владимир Путин поручил Минэкономразвития и Минфину поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе. Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в стране на развитие этой сферы на полуострове. На это президент сообщил, что обсудил поддержку турсферы полуострова с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и тот сообщил, что нужные средства есть.
Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратились к главе государства с просьбой выделить на поддержку туротрасли двух субъектов 2 млрд рублей, чтобы сохранить штат сотрудников предприятий этой сферы.

Навести порядок с ценами

Также российский лидер поручил Минфину разработать меры для уменьшения разрыва в доходах крымчан и жителей других регионов РФ и стабилизации цен на полуострове в период курортного сезона. Также он поручил отрегулировать механизм ценообразования на полуострове, где цены "взлетают" в курортный сезон и становятся неподъемными для местных жителей. По мнению президента, в ценовом регулировании могут помочь создание на полуострове логистических центров и расширение логистики.
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РоссияКрымСевастопольВладимир Путин (политик)Совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и СевастополяЭкономикаТуризм в КрымуКрымский мостМарат ХуснуллинСергей АксеновЦены в КрымуОбществоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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