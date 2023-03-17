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Азовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин
Азовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Азовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин
Строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря планируется завершить в 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T18:38
2023-03-17T18:38
2023-03-17T18:38
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
марат хуснуллин
владимир путин (политик)
ремонт дорог
новые регионы россии
россия
транспорт
сухопутный коридор в крым
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря планируется завершить в 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира ПутинаПо его словам, в новых регионах России в прошлом году отремонтировано 368 километров дорог.Сухопутный коридорНаземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.Как сообщал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковПутин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублейСеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России
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совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, марат хуснуллин, владимир путин (политик), ремонт дорог, новые регионы россии, россия, транспорт, сухопутный коридор в крым, азовское море
Азовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин
Хуснуллин: автодорожное кольцо вокруг Азовского моря достроят в 2024 году