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Азовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин

Азовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Азовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин

Строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря планируется завершить в 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T18:38

2023-03-17T18:38

2023-03-17T18:38

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

марат хуснуллин

владимир путин (политик)

ремонт дорог

новые регионы россии

россия

транспорт

сухопутный коридор в крым

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря планируется завершить в 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира ПутинаПо его словам, в новых регионах России в прошлом году отремонтировано 368 километров дорог.Сухопутный коридорНаземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.Как сообщал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковПутин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублейСеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России

новые регионы россии

россия

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, марат хуснуллин, владимир путин (политик), ремонт дорог, новые регионы россии, россия, транспорт, сухопутный коридор в крым, азовское море