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Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей
Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей
Объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей, большая часть... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T17:34
2023-03-17T17:38
владимир путин (политик)
крым
севастополь
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
экономика
новости
трасса таврида
аэропорт симферополь
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей, большая часть этих средств уже выделена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин."Важным инструментом комплексной работы служит государственная программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Мы ее расширили, продлили еще на два года – до 2027 года. Общий объем финансирования за весь период – свыше 1,6 триллиона рублей, причем большую часть этих средств мы уже выделили, в том числе более 116 млрд рублей только в прошлом, 2022 году", - сказал российский лидер на совещании по социально-экономическому развитию двух субъектов.По словам Путина, сегодня эти инвестиции приносят реальную отдачу и работают на развитие регионов."За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Это симферопольский аэропорт, современная трасса "Таврида", Крымский мост", – уточнил глава государства.Он также добавил, что в рамках госпрограммы активно развивается дорожная сеть, улучшается коммунальная инфраструктура, наращиваются темпы жилищного строительства, открываются новые спортивные сооружения, школы, детсады.Президент уточнил, что только в прошлом году завершено строительство девяти дошкольных учреждений на 1,6 тысячи мест, а в планах на текущий год – порядка 140 различных новых объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 годуВ России расширили "дорожную пятилетку"Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя
https://crimea.ria.ru/20220317/aksenov-rasskazal-kak-izmenitsya-gosprogramma-razvitiya-kryma-1122701396.html
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владимир путин (политик), крым, севастополь, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, экономика, новости, трасса таврида, аэропорт симферополь, крымский мост
Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей

Путин: финансирование госпрограммы развития Крыма и Севастополя превысило 1,6 трлн рублей

17:34 17.03.2023 (обновлено: 17:38 17.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрасса "Таврида"
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей, большая часть этих средств уже выделена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
"Важным инструментом комплексной работы служит государственная программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Мы ее расширили, продлили еще на два года – до 2027 года. Общий объем финансирования за весь период – свыше 1,6 триллиона рублей, причем большую часть этих средств мы уже выделили, в том числе более 116 млрд рублей только в прошлом, 2022 году", - сказал российский лидер на совещании по социально-экономическому развитию двух субъектов.
Стройка - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта 2022, 15:38
Аксенов рассказал, как изменится госпрограмма развития Крыма
По словам Путина, сегодня эти инвестиции приносят реальную отдачу и работают на развитие регионов.
"За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Это симферопольский аэропорт, современная трасса "Таврида", Крымский мост", – уточнил глава государства.
Он также добавил, что в рамках госпрограммы активно развивается дорожная сеть, улучшается коммунальная инфраструктура, наращиваются темпы жилищного строительства, открываются новые спортивные сооружения, школы, детсады.
Президент уточнил, что только в прошлом году завершено строительство девяти дошкольных учреждений на 1,6 тысячи мест, а в планах на текущий год – порядка 140 различных новых объектов.
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Владимир Путин (политик)КрымСевастопольСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и СевастополяЭкономикаНовостиТрасса ТавридаАэропорт СимферопольКрымский мост
 
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