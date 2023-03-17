https://crimea.ria.ru/20230317/putin-na-programmu-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-vydeleno-16-trln-rubley-1127611422.html

Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей

Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей

Объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей, большая часть... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T17:34

2023-03-17T17:34

2023-03-17T17:38

владимир путин (политик)

крым

севастополь

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

экономика

новости

трасса таврида

аэропорт симферополь

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей, большая часть этих средств уже выделена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин."Важным инструментом комплексной работы служит государственная программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Мы ее расширили, продлили еще на два года – до 2027 года. Общий объем финансирования за весь период – свыше 1,6 триллиона рублей, причем большую часть этих средств мы уже выделили, в том числе более 116 млрд рублей только в прошлом, 2022 году", - сказал российский лидер на совещании по социально-экономическому развитию двух субъектов.По словам Путина, сегодня эти инвестиции приносят реальную отдачу и работают на развитие регионов."За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Это симферопольский аэропорт, современная трасса "Таврида", Крымский мост", – уточнил глава государства.Он также добавил, что в рамках госпрограммы активно развивается дорожная сеть, улучшается коммунальная инфраструктура, наращиваются темпы жилищного строительства, открываются новые спортивные сооружения, школы, детсады.Президент уточнил, что только в прошлом году завершено строительство девяти дошкольных учреждений на 1,6 тысячи мест, а в планах на текущий год – порядка 140 различных новых объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 годуВ России расширили "дорожную пятилетку"Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя

https://crimea.ria.ru/20220317/aksenov-rasskazal-kak-izmenitsya-gosprogramma-razvitiya-kryma-1122701396.html

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севастополь

крымский мост

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владимир путин (политик), крым, севастополь, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, экономика, новости, трасса таврида, аэропорт симферополь, крымский мост