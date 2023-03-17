https://crimea.ria.ru/20230317/v-krymu-i-sevastopole-postroyat-500-obektov-v-blizhayshie-pyat-let-1127618555.html

В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет

В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет - РИА Новости Крым, 17.03.2023

В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет

В Крыму и Севастополе в течение ближайших пяти лет построят порядка 500 новых объектов в рамках госпрограммы социально-экономического развития двух субъектов... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T19:16

2023-03-17T19:16

2023-03-17T19:16

крым

марат хуснуллин

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

новости

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в течение ближайших пяти лет построят порядка 500 новых объектов в рамках госпрограммы социально-экономического развития двух субъектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.По словам Хуснуллина, несмотря на сложную ситуацию, Крым не "провалился" ни по возведению жилья, ни по строительству дорог.Вице-премьер также отметил, что Крым сегодня полностью обеспечен газом, электроэнергией и водой."Сегодня Крым полностью обеспечен газом, и очень важная работа была сделана, чтобы в начале года была запущена мощнейшая газоперекачивающая станция, которая позволит обеспечить весь Крым необходимым объемом газа с учетом развития. Полностью Крым обеспечен электроэнергией. И полностью решена проблема воды", – доложил Хуснуллин главе государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять летПутин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублейВ Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, марат хуснуллин, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, новости, жилье в крыму, жилье, севастополь, общество