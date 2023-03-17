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В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет
В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет - РИА Новости Крым, 17.03.2023
В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет
В Крыму и Севастополе в течение ближайших пяти лет построят порядка 500 новых объектов в рамках госпрограммы социально-экономического развития двух субъектов... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T19:16
2023-03-17T19:16
крым
марат хуснуллин
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
новости
жилье в крыму
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в течение ближайших пяти лет построят порядка 500 новых объектов в рамках госпрограммы социально-экономического развития двух субъектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.По словам Хуснуллина, несмотря на сложную ситуацию, Крым не "провалился" ни по возведению жилья, ни по строительству дорог.Вице-премьер также отметил, что Крым сегодня полностью обеспечен газом, электроэнергией и водой."Сегодня Крым полностью обеспечен газом, и очень важная работа была сделана, чтобы в начале года была запущена мощнейшая газоперекачивающая станция, которая позволит обеспечить весь Крым необходимым объемом газа с учетом развития. Полностью Крым обеспечен электроэнергией. И полностью решена проблема воды", – доложил Хуснуллин главе государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять летПутин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублейВ Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет
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крым, марат хуснуллин, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, новости, жилье в крыму, жилье, севастополь, общество
В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет

Хуснуллин: в рамках госпрограммы в Крыму и Севастополе построят 500 объектов до 2027 года

19:16 17.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в течение ближайших пяти лет построят порядка 500 новых объектов в рамках госпрограммы социально-экономического развития двух субъектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.
"586 объектов уже построено за счет федерального бюджета. Госпрограмма позволяет с уверенностью спланировать строительство еще порядка 500 объектов в двух регионах в ближайшие пять лет. Еще 500 объектов мы поставили в программу, из них 400 проектируется и строится", – сказал зампредседателя правительства России.
По словам Хуснуллина, несмотря на сложную ситуацию, Крым не "провалился" ни по возведению жилья, ни по строительству дорог.
Стройплощадка - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта, 10:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
Аксенов рассказал о строительстве нового города-курорта в Крыму
Вице-премьер также отметил, что Крым сегодня полностью обеспечен газом, электроэнергией и водой.
"Сегодня Крым полностью обеспечен газом, и очень важная работа была сделана, чтобы в начале года была запущена мощнейшая газоперекачивающая станция, которая позволит обеспечить весь Крым необходимым объемом газа с учетом развития. Полностью Крым обеспечен электроэнергией. И полностью решена проблема воды", – доложил Хуснуллин главе государства.
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КрымМарат ХуснуллинСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и СевастополяНовостиЖилье в КрымуЖильеСевастопольОбщество
 
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