https://crimea.ria.ru/20230317/putin-poruchil-otregulirovat-tseny-v-krymu-i-sokratit-razryv-v-dokhodakh-1127618402.html

Путин поручил отрегулировать цены в Крыму и сократить разрыв в доходах

Путин поручил отрегулировать цены в Крыму и сократить разрыв в доходах - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Путин поручил отрегулировать цены в Крыму и сократить разрыв в доходах

Минфин России разработает меры для уменьшения разрыва в доходах крымчан и жителей других регионов РФ и стабилизации цен на полуострове в период курортного... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T18:53

2023-03-17T18:53

2023-03-17T18:53

крым

севастополь

новые регионы россии

цены в крыму

цены и тарифы

владимир путин (политик)

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

минфин россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Минфин России разработает меры для уменьшения разрыва в доходах крымчан и жителей других регионов РФ и стабилизации цен на полуострове в период курортного сезона. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, обращаясь к главе профильного министерства Максиму Решетникову.Кроме того, Путин поручил отрегулировать механизм ценообразования на полуострове, где цены "взлетают" в курортный сезон и становятся неподъемными для местных жителей."Поток туристов по известным причинам сократился, но он есть и не маленький. У нас люди не жадничают, когда в отпуск приезжают, а это ведет к повышению цен. Спрос и предложения между собой связаны, как известно, очень тесно. А люди, которые там проживают постоянно, они же не в отпуске, они так деньги не тратят", - пояснил глава государства.По его мнению, в ценовом регулировании могут помочь создание на полуострове логистических центров и расширение логистики.Ранее в пятницу Путин сообщил, что объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять летВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму

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