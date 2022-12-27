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Эксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из России
Эксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из России - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Эксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из России
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров заявил, что как гражданин поддерживает планы отменить преференции для... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T03:33
2022-12-27T03:33
2022-12-27T03:33
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Политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
Политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров заявил, что как гражданин поддерживает планы отменить преференции для покинувших страну россиян, но как эксперт считает, что принятие подобных решений следует отложить хотя бы на несколько месяцев.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума работает над законопроектом об отмене преференций для покинувших страну россиян и введении для них повышенной ставки налогообложения.По мнению политолога, те, кто уехал из России, проявили "трусость и слабость, но это не значит, что "на всякое трусливое действие надо отвечать решениями в ущерб себе с точки зрения экономики". При этом данная дискуссия является "не экономической, а политической", убежден аналитик."Минцифры, например, выражает прочные надежды на то, что эти люди (покинувшие Россию – ред.) все-таки будут работать на экономику России. Было бы разумно на несколько месяцев отложить решение, например, до весны, дать еще возможность подумать. Но в целом я на стороне Володина. Обстоятельства таковы, что эти люди показали себя в экстремальной ситуации. Если ни вернутся, они должны будут как минимум объяснить свои действия", — подытожил Шатров.
https://crimea.ria.ru/20221201/chto-mozhno-budet-schitat-pobedoy-rossii-v-spetsoperatsii--mnenie-1125621227.html
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общество, государственная дума рф, налоги, сво, политика
Эксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из России
Политолог Шатров призвал не спешить с решениями в отношении уехавших из РФ граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров заявил, что как гражданин поддерживает планы отменить преференции для покинувших страну россиян, но как эксперт считает, что принятие подобных решений следует отложить хотя бы на несколько месяцев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума работает над законопроектом об отмене преференций для покинувших страну россиян и введении для них повышенной ставки налогообложения.
"Если вы ко мне обращаетесь как к человеку, к гражданину, то я на стороне Володина. Но если подходить к этому вопросу как аналитик, есть несколько точек зрения на этот вопрос. Есть более взвешенная позиция президента по этому вопросу, есть позиция Минцифры, которая прямо противоположна позиции Володина. Истина где-то посередине... На месте тех, кто будет принимать решения, я бы ввел мораторий на несколько месяцев на такие решения и еще посмотрел бы за развитием событий", – сказал Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению политолога, те, кто уехал из России, проявили "трусость и слабость, но это не значит, что "на всякое трусливое действие надо отвечать решениями в ущерб себе с точки зрения экономики". При этом данная дискуссия является "не экономической, а политической", убежден аналитик.
"Минцифры, например, выражает прочные надежды на то, что эти люди (покинувшие Россию – ред.) все-таки будут работать на экономику России. Было бы разумно на несколько месяцев отложить решение, например, до весны, дать еще возможность подумать. Но в целом я на стороне Володина. Обстоятельства таковы, что эти люди показали себя в экстремальной ситуации. Если ни вернутся, они должны будут как минимум объяснить свои действия", — подытожил Шатров.