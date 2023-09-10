https://crimea.ria.ru/20230910/armiya-rossii-otrazhaet-ataki-unichtozheny-500-boevikov-i-zapadnaya-tekhnika-1131301375.html

Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника

Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника

Украинские боевики в провальных штурмах в зоне проведения спецоперации потеряли более 500 солдат за сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T15:39

2023-09-10T15:39

2023-09-10T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики в провальных штурмах в зоне проведения спецоперации потеряли более 500 солдат за сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Самые большие потери Киев понес на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки бригад ВСУ в районе села Водяное и города Красногоровка."Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий противник потерял до 260-ти военнослужащих", - говорится в сводке оборонного ведомства.Еще 130 военнослужащих Украина потеряла на Южно-Донецком направлении. Здесь подразделения группировки войск "Восток" отразили штурм подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР.Также ударами авиации и огнем артиллерии российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Никольское, Новомайорское и Угледар ДНР.До 80 украинских боевиков ликвидированы на Запорожском направлении. В районе села Работино подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ.Кроме потерь в живой силе на этом направлении ВСУ потеряли множество западной техники: американские гаубицы М198, М119 и М777, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции.Огневое поражение живой силе и технике противника было нанесено и севернее Работино, а также северо-западнее Вербового и в Новоандреевке.Группировка войск "Центр" на Краснолиманском направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе села Червоная Диброва ЛНР.Огневое поражение силам ВСУ было нанесено в Кузьмино и Червоная Диброва. В результате, уничтожено более 50 украинских военных.До 35 военнослужащих Киев потерял на Купянском направлении, где в районе села Куземовка подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 20 украинских солдат.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери: Киев потерял за неделю больше 5 тысяч солдатБьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской областиРабота группы "Днепр": более 20 боевиков ВСУ уничтожены на Херсонщине

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херсонская область

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