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Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника
Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника
Украинские боевики в провальных штурмах в зоне проведения спецоперации потеряли более 500 солдат за сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T15:39
2023-09-10T15:42
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
запорожская область
херсонская область
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики в провальных штурмах в зоне проведения спецоперации потеряли более 500 солдат за сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Самые большие потери Киев понес на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки бригад ВСУ в районе села Водяное и города Красногоровка."Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий противник потерял до 260-ти военнослужащих", - говорится в сводке оборонного ведомства.Еще 130 военнослужащих Украина потеряла на Южно-Донецком направлении. Здесь подразделения группировки войск "Восток" отразили штурм подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР.Также ударами авиации и огнем артиллерии российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Никольское, Новомайорское и Угледар ДНР.До 80 украинских боевиков ликвидированы на Запорожском направлении. В районе села Работино подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ.Кроме потерь в живой силе на этом направлении ВСУ потеряли множество западной техники: американские гаубицы М198, М119 и М777, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции.Огневое поражение живой силе и технике противника было нанесено и севернее Работино, а также северо-западнее Вербового и в Новоандреевке.Группировка войск "Центр" на Краснолиманском направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе села Червоная Диброва ЛНР.Огневое поражение силам ВСУ было нанесено в Кузьмино и Червоная Диброва. В результате, уничтожено более 50 украинских военных.До 35 военнослужащих Киев потерял на Купянском направлении, где в районе села Куземовка подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 20 украинских солдат.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери: Киев потерял за неделю больше 5 тысяч солдатБьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской областиРабота группы "Днепр": более 20 боевиков ВСУ уничтожены на Херсонщине
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, поставки западного оружия украине
Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника

ВСУ потеряли более 500 солдат, гаубицы США и шведскую станцию радиолокационной борьбы

15:39 10.09.2023 (обновлено: 15:42 10.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики в провальных штурмах в зоне проведения спецоперации потеряли более 500 солдат за сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Самые большие потери Киев понес на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки бригад ВСУ в районе села Водяное и города Красногоровка.
"Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий противник потерял до 260-ти военнослужащих", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Еще 130 военнослужащих Украина потеряла на Южно-Донецком направлении. Здесь подразделения группировки войск "Восток" отразили штурм подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР.
Также ударами авиации и огнем артиллерии российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Никольское, Новомайорское и Угледар ДНР.
До 80 украинских боевиков ликвидированы на Запорожском направлении. В районе села Работино подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме потерь в живой силе на этом направлении ВСУ потеряли множество западной техники: американские гаубицы М198, М119 и М777, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции.
Огневое поражение живой силе и технике противника было нанесено и севернее Работино, а также северо-западнее Вербового и в Новоандреевке.
Группировка войск "Центр" на Краснолиманском направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе села Червоная Диброва ЛНР.
Огневое поражение силам ВСУ было нанесено в Кузьмино и Червоная Диброва. В результате, уничтожено более 50 украинских военных.
До 35 военнослужащих Киев потерял на Купянском направлении, где в районе села Куземовка подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 20 украинских солдат.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
14:26
Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ
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