https://crimea.ria.ru/20230909/kolossalnye-poteri-kiev-poteryal-za-nedelyu-bolshe-5-tysyach-soldat-1131281321.html

Колоссальные потери: Киев потерял за неделю больше 5 тысяч солдат

Колоссальные потери: Киев потерял за неделю больше 5 тысяч солдат - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Колоссальные потери: Киев потерял за неделю больше 5 тысяч солдат

За прошедшую неделю украинская сторона потеряла больше 5400 человек, российские военные успешно отразили 94 вражеские атаки и перехватили 49 реактивных снарядов РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T15:01

2023-09-09T15:01

2023-09-09T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю украинская сторона потеряла больше 5400 человек, российские военные успешно отразили 94 вражеские атаки и перехватили 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы "JDAM", а также одну противорадиолокационную ракету HARM. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны.Уточнено, что за указанный период времени ВС России нанесла шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА по объектам радиотехнической разведки Украины, портам, складам боеприпасов и оружия, а также базам подготовки диверсантов и террористов.Армия России уничтожает противникаКак уточнили в военном ведомстве, на Запорожском направлении украинские боевики в течение недели безуспешно пытались прорвать оборону российских войск возле Работино и Вербовое.На Южно-Донецком направлении российские военнослужащие за неделю отразили четыре атаки противника.На этом направлении потери противника составили больше 1230 человек, также взорваны 24 боевые бронемашины, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.На Донецком направлении за семь дней отражены 56 атак ВСУ, уничтожено больше 2100 военнослужащих, 23 танка, 45 автомобилей и три десятка артиллерийских орудий.На Купянском направлении российские военнослужащие отразили 22 атаки, потери ВСУ составили 425 человек, выведены из строя восемь бронемашин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий.На Краснолиманском направлении за прошедшую неделю ВС РФ отразили 12 атак противника. Здесь ВСУ потеряли больше 450-ти военнослужащих, 13 бронемашин, 15 автомобилей и семь орудий.На Херсонском направлении российские военные предотвратили высадку вражеского десанта в районе острова Тендровская коса.За неделю на этом направлении уничтожены пять украинских ДРГ. Безвозвратные потери ВСУь составили 355 боевиков, танк, 32 автомобиля, а также двенадцать орудий полевой артиллерии.Кроме того, в Минобороны сообщили, что в течение прошедших семи дней ВС РФ уничтожили и подавили 247 вражеских дрона, 23 их которых на западе страны.Перехвачено 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы "JDAM", а также одна противорадиолокационная ракета HARM.ВСУ пытались атаковать Крымский мостТакже на прошедшей неделе корабли ЧФ РФ в южной части Керченского пролива обнаружили и уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, которые пытались атаковать Крымский мост."Кроме того, самолетами Морской авиации в акватории Черного моря западнее полуострова Крым были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, общей численностью до 50-ти украинских военнослужащих", - напомнили в пресс-службе Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской областиПять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации

запорожская область

работино

донецк

купянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, запорожская область, работино, himars, challenger, донецк, купянск, херсонская область