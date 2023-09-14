Арестовать Лукашенко - политолог оценил резолюцию евродепутатов
Политолог Денисов оценил призыв Европарламента арестовать Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Резолюция Европарламента с призывом арестовать президента Белоруссии Александра Лукашенко является еще одним свидетельством того, что коллективный Запад не хочет заканчивать конфликт на Украине. Для этого, в частности, пытаются объявить "вне закона" одного из лидеров, который мог бы этому способствовать. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Денис Денисов.
13 сентября Европарламент принял резолюцию с многочисленными обвинениями в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и призывом к Международному уголовному суду его арестовать. Среди обвинений в адрес белорусского лидера - якобы "причастность" к развязыванию конфликта на Украине.
"Таким решением страны коллективного Запада закрывают одну из возможностей для переговорных треков по урегулированию конфликта на Украине, делая фактически персоной нон грата одного из государственных лидеров, которые могли бы этому способствовать. И это означает, что в завершении конфликта на Украине эти страны не заинтересованы", - считает Денисов.
По его мнению, какой-то серьезной реакции со стороны Минска в ответ на эту резолюцию не последует, тем более в свете важных российско-белорусских переговоров, которые Лукашенко сейчас проводит в Москве. В целом, призыв - очередная попытка давления, к которым Запад традиционно прибегает в отношении "неудобных" лидеров государств.
"Эти решения политически мотивированы и являются не более чем дополнительным инструментом в арсенале политического оружия, которое используют страны коллективного Запада против неугодных стран и неугодных лидеров. Особого внимания на эту резолюцию обращать не следует, но необходимо анализировать подобные инструменты: как можно лигитимизировать, хотя бы в глазах определенной части мира, совершено волюнтаристские подходы и методы международной политики. Хотя это все за гранью морально-этических норм и норм международных отношений", - констатирует политолог.
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