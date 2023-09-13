https://crimea.ria.ru/20230913/evroparlament-prizval-arestovat-lukashenko-1131394642.html

Европарламент призвал арестовать Лукашенко

Европарламент призвал арестовать Лукашенко - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Европарламент призвал арестовать Лукашенко

Европарламент 13 сентября принял резолюцию с многочисленными обвинениями в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и призывом к Международному РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-13T23:47

2023-09-13T23:47

2023-09-14T00:01

европарламент

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Европарламент 13 сентября принял резолюцию с многочисленными обвинениями в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и призывом к Международному уголовному суду его арестовать. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте организации.В частности, парламентарии обвинили белорусского лидера в якобы "причастности" к развязыванию конфликта на Украине. Также документ называет состоявшиеся в августе 2020 года выборы в стране "сфальсифицированными". Кроме того, в резолюции говорится об ответственности Лукашенко за якобы проводимые в стране "репрессии и притеснения всего народа Беларуси", которые, по мнению авторов, "все время усугубляются". Также европарламентарии решили обвинить легитимного белорусского лидера в "уничтожении последних остатков политического плюрализма", "разрушении проявления национальной идентичности белорусов, включая язык и культуру", "преследовании лидеров сексуальных меньшинств"."ЛГБТ в Беларуси столкнутся с дальнейшей системной дискриминацией и насилием. Поскольку республика может принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ, аналогичный российскому", - сокрушаются евродепутаты.При этом в резолюции засвидетельствованы намерения Запада вмешиваться во внутреннюю политику суверенной страны, используя для этого оппозиционные силы и "независимых" журналистов.Отмечается, что обвинения в адрес Лукашенко "опираются на регулярные встречи с лидерами белорусской оппозиции".Читайте также на РИА Новости Крым:Европарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия КиевуЦирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в ЕвропуВладимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого

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