https://crimea.ria.ru/20230913/evroparlament-prizval-arestovat-lukashenko-1131394642.html
Европарламент призвал арестовать Лукашенко
Европарламент призвал арестовать Лукашенко - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Европарламент призвал арестовать Лукашенко
Европарламент 13 сентября принял резолюцию с многочисленными обвинениями в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и призывом к Международному РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-13T23:47
2023-09-13T23:47
2023-09-14T00:01
европарламент
беларусь
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
в мире
новости
политика
европа
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124852140_0:72:3384:1976_1920x0_80_0_0_4f30e438df3007765b88c4d3b64d249b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Европарламент 13 сентября принял резолюцию с многочисленными обвинениями в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и призывом к Международному уголовному суду его арестовать. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте организации.В частности, парламентарии обвинили белорусского лидера в якобы "причастности" к развязыванию конфликта на Украине. Также документ называет состоявшиеся в августе 2020 года выборы в стране "сфальсифицированными". Кроме того, в резолюции говорится об ответственности Лукашенко за якобы проводимые в стране "репрессии и притеснения всего народа Беларуси", которые, по мнению авторов, "все время усугубляются". Также европарламентарии решили обвинить легитимного белорусского лидера в "уничтожении последних остатков политического плюрализма", "разрушении проявления национальной идентичности белорусов, включая язык и культуру", "преследовании лидеров сексуальных меньшинств"."ЛГБТ в Беларуси столкнутся с дальнейшей системной дискриминацией и насилием. Поскольку республика может принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ, аналогичный российскому", - сокрушаются евродепутаты.При этом в резолюции засвидетельствованы намерения Запада вмешиваться во внутреннюю политику суверенной страны, используя для этого оппозиционные силы и "независимых" журналистов.Отмечается, что обвинения в адрес Лукашенко "опираются на регулярные встречи с лидерами белорусской оппозиции".Читайте также на РИА Новости Крым:Европарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия КиевуЦирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в ЕвропуВладимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого
https://crimea.ria.ru/20230721/agressiya-protiv-belorussii-budet-oznachat-agressiyu-protiv-rf---putin-1130217790.html
беларусь
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124852140_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_dbe7fe111438ed97c3c8400d8c211403.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент , беларусь, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, в мире, новости, политика, европа, международный уголовный суд
Европарламент призвал арестовать Лукашенко
Евродепутаты призывают Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко
23:47 13.09.2023 (обновлено: 00:01 14.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Европарламент 13 сентября принял резолюцию с многочисленными обвинениями в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и призывом к Международному уголовному суду его арестовать. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте организации.
В частности, парламентарии обвинили белорусского лидера в якобы "причастности" к развязыванию конфликта на Украине. Также документ называет состоявшиеся в августе 2020 года выборы в стране "сфальсифицированными". Кроме того, в резолюции говорится об ответственности Лукашенко за якобы проводимые в стране "репрессии и притеснения всего народа Беларуси", которые, по мнению авторов, "все время усугубляются". Также европарламентарии решили обвинить легитимного белорусского лидера в "уничтожении последних остатков политического плюрализма", "разрушении проявления национальной идентичности белорусов, включая язык и культуру", "преследовании лидеров сексуальных меньшинств".
"ЛГБТ в Беларуси столкнутся с дальнейшей системной дискриминацией и насилием. Поскольку республика может принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ, аналогичный российскому", - сокрушаются евродепутаты.
При этом в резолюции засвидетельствованы намерения Запада вмешиваться во внутреннюю политику суверенной страны, используя для этого оппозиционные силы и "независимых" журналистов.
"ЕС продолжит оказывать всестороннюю поддержку белорусским демократическим силам, таким как оппозиционные политические партии, активисты гражданского общества, правозащитники, профсоюзы и независимые СМИ. Белорусские демократические силы должны быть вовлечены в деятельность, посвященную политике Восточного партнерства ЕС, а его лидеры - присутствовать на заседаниях Совета ЕС по иностранным делам, касающихся Беларуси", - декларирует документ.
Отмечается, что обвинения в адрес Лукашенко "опираются на регулярные встречи с лидерами белорусской оппозиции".
Читайте также на РИА Новости Крым: