https://crimea.ria.ru/20230723/vladimir-putin-plany-rossii-i-belorussii-realizuyutsya-luchshe-ozhidaemogo-1130249989.html

Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого

Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого

Совместные планы России и Белоруссии реализуются даже более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T13:13

2023-07-23T13:13

2023-07-23T13:13

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Совместные планы России и Белоруссии реализуются даже более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Беларуси Александром Лукашенко.По прогнозам, рост экономики Белоруссии составит в этом году 3,75%, сообщил глава РФ.По словам Путина, подобные экономические показатели говорят о том, что этот год для Союзного государства пройдет "спокойно и уверенно".По его словам, все развивается "как минимум, скромно сказать, что удовлетворительно".Сегодня в Константиновском дворце в Петербурге проходят переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Рспублики Беларусь Александром Лукашенко. Они обсуждают вопросы развития отношений и интеграции в рамках создания Союзного государства.Накануне глава Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что развязываение агресии против Белоруссии фактически будет означать нападение на РФ. Ответ Москвы в случае таких действий будет быстрым и адекватным.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеПутин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТОСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, новости