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Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого
Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого
Совместные планы России и Белоруссии реализуются даже более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T13:13
2023-07-23T13:13
2023-07-23T13:13
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Совместные планы России и Белоруссии реализуются даже более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Беларуси Александром Лукашенко.По прогнозам, рост экономики Белоруссии составит в этом году 3,75%, сообщил глава РФ.По словам Путина, подобные экономические показатели говорят о том, что этот год для Союзного государства пройдет "спокойно и уверенно".По его словам, все развивается "как минимум, скромно сказать, что удовлетворительно".Сегодня в Константиновском дворце в Петербурге проходят переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Рспублики Беларусь Александром Лукашенко. Они обсуждают вопросы развития отношений и интеграции в рамках создания Союзного государства.Накануне глава Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что развязываение агресии против Белоруссии фактически будет означать нападение на РФ. Ответ Москвы в случае таких действий будет быстрым и адекватным.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеПутин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТОСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, новости
Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого
Владимир Путин: товарооборот между Россией и Белоруссией достиг 45 млрд долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Совместные планы России и Белоруссии реализуются даже более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Беларуси Александром Лукашенко.
"Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали. Хочу отметить такое хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии", — сказал Владимир Путин.
По прогнозам, рост экономики Белоруссии составит в этом году 3,75%, сообщил глава РФ.
"У нас чуть пониже, но могу сказать, что для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста", — уточнил российский лидер.
По словам Путина, подобные экономические показатели говорят о том, что этот год для Союзного государства пройдет "спокойно и уверенно".
"У нас целиком и полностью реализуются все планы по строительству Союзного государства, мы двигаемся уверенно по этим направлениям. Растет товарооборот. По нашим данным, если в долларовом эквиваленте говорить, то 43,7 (млрд долларов - ред.), по белорусской статистике — почти 45 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель", — уточнил Владимир Путин.
По его словам, все развивается "как минимум, скромно сказать, что удовлетворительно".
Сегодня в Константиновском дворце в Петербурге проходят переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Рспублики Беларусь Александром Лукашенко. Они обсуждают вопросы развития отношений и интеграции в рамках создания Союзного государства.
Накануне глава Российской Федерации Владимир Путин заявил
о том, что развязываение агресии против Белоруссии фактически будет означать нападение на РФ. Ответ Москвы в случае таких действий будет быстрым и адекватным.
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