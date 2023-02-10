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Цирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Цирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу
Цирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Цирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "цирком уродов" выступления в европейских городах президента Украины Владимира Зеленского, которого... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T13:03
2023-02-10T13:31
мария захарова
владимир зеленский (президент украины)
украина
мид украины
европейский союз
риши сунак
олаф шольц
европарламент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "цирком уродов" выступления в европейских городах президента Украины Владимира Зеленского, которого тот же Запад натаскал на развязывание кровавой бойни.Смотр украинского чудовищаКак отметила Захарова, Зеленского "в шутовской форме в подражание военным людям возили из зала в зал и показывали общественности".Она подчеркнула, что в ходе этого "представления" западные кураторы киевского режима "рукоплескали своему выкормышу" на фоне сообщений о том, как украинские боевики расстреляли пленных российских солдат. Тем самым их гибель в значительной мере лежит на совести Запада."Никто ни в одном зале, где проходил смотр чудовища, не задал ни одного вопроса относительно того, сколько крови невинных гражданских на руках у Зеленского &lt;…&gt;. Миру предъявили то самое чудовище, которое было наделено функциями развязать кровавую бойню. Действительно, такое можно увидеть только в цирке уродов", - подытожила представитель МИД РФ.Евротур Зеленского и расстрел пленныхНа этой неделе Зеленский посетил несколько европейских стран. В среду в Лондоне он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а вечером того же дня в Париже пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. На следующий день украинский лидер выступил на заседании Европарламента и поблагодарил лидеров ЕС за помощь Украине.Визит Зеленского в Европу проходил на фоне появившегося в интернете видеоролика, на котором украинские националисты расстреливают в упор трех человек, предположительно, российских военнопленных.В МИД РФ заявили, что ответственность за расстрел российских военнопленных украинскими боевиками лежит на совести западных кураторов киевского режима. Кровь россиян — на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию, отметили в ведомстве.В МИД также напомнили, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества на военные преступления украинских боевиков и несоблюдение киевским режимом международного гуманитарного права.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратниковБуданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны УкраиныПо корейскому сценарию: насколько вероятен раздел Украины
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мария захарова, владимир зеленский (президент украины), украина, мид украины, европейский союз, риши сунак, олаф шольц, европарламент
Цирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу

Захарова о поездке Зеленского в Европу: такое можно увидеть только в цирке уродов

13:03 10.02.2023 (обновлено: 13:31 10.02.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныВизит президента Украины в Европу
Визит президента Украины в Европу
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "цирком уродов" выступления в европейских городах президента Украины Владимира Зеленского, которого тот же Запад натаскал на развязывание кровавой бойни.

Смотр украинского чудовища

"Раньше же был цирк уродов – он так и назывался. Вот сейчас они устроили в Британии и других натовских странах просто повторение того, от чего вроде бы цивилизованные страны отказались: взяли человека, если можно так сказать, которого много лет натаскивали на определенный вид деятельности, а затем, снабдив его деньгами и оружием, нажали кнопку "пуск", - сказала дипломат на брифинге в пятницу.
Как отметила Захарова, Зеленского "в шутовской форме в подражание военным людям возили из зала в зал и показывали общественности".
Она подчеркнула, что в ходе этого "представления" западные кураторы киевского режима "рукоплескали своему выкормышу" на фоне сообщений о том, как украинские боевики расстреляли пленных российских солдат. Тем самым их гибель в значительной мере лежит на совести Запада.
"Никто ни в одном зале, где проходил смотр чудовища, не задал ни одного вопроса относительно того, сколько крови невинных гражданских на руках у Зеленского <…>. Миру предъявили то самое чудовище, которое было наделено функциями развязать кровавую бойню. Действительно, такое можно увидеть только в цирке уродов", - подытожила представитель МИД РФ.

Евротур Зеленского и расстрел пленных

На этой неделе Зеленский посетил несколько европейских стран. В среду в Лондоне он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а вечером того же дня в Париже пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. На следующий день украинский лидер выступил на заседании Европарламента и поблагодарил лидеров ЕС за помощь Украине.
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Визит Зеленского в Европу проходил на фоне появившегося в интернете видеоролика, на котором украинские националисты расстреливают в упор трех человек, предположительно, российских военнопленных.
В МИД РФ заявили, что ответственность за расстрел российских военнопленных украинскими боевиками лежит на совести западных кураторов киевского режима. Кровь россиян — на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию, отметили в ведомстве.
В МИД также напомнили, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества на военные преступления украинских боевиков и несоблюдение киевским режимом международного гуманитарного права.
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Мария ЗахароваВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаМИД УкраиныЕвропейский СоюзРиши СунакОлаф ШольцЕвропарламент
 
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