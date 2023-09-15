https://crimea.ria.ru/20230915/pvo-sbila-41-bespilotnik-vsu-i-tri-snaryada-himars-1131444454.html

ПВО сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS

ПВО сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS - РИА Новости Крым, 15.09.2023

ПВО сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за сутки сбили 41 украинский беспилотник и три реактивных снаряда HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T15:20

2023-09-15T15:20

2023-09-15T15:21

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

новости сво

запорожская область

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки сбили 41 украинский беспилотник и три реактивных снаряда HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области.Кроме того, силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 467 самолетов, 249 вертолетов, 6800 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11865 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в пятницу утром малым ракетным кораблем "Аскольд" Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля морской дрон был уничтожен.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном мореПять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новости сво, запорожская область, чф рф (черноморский флот российской федерации)