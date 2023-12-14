https://crimea.ria.ru/20231214/ne-khotyat--ne-nado-putin-o-prisutstvii-moldovy-v-sostave-sng-1133553771.html
"Не хотят – не надо": Путин о присутствии Молдовы в составе СНГ
"Не хотят – не надо": Путин о присутствии Молдовы в составе СНГ - РИА Новости Крым, 14.12.2023
"Не хотят – не надо": Путин о присутствии Молдовы в составе СНГ
Участие в СНГ основано на добровольном выборе и понимании взаимных выгод, и если Молдова не желает быть участником этого процесса, значит, так тому и быть: для... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T16:41
2023-12-14T16:41
2023-12-14T17:01
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
молдавия
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0c/1119789774_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_3d346001ecdc08deb3e42c0961094760.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Участие в СНГ основано на добровольном выборе и понимании взаимных выгод, и если Молдова не желает быть участником этого процесса, значит, так тому и быть: для России ее членство в организации ценности не представляет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии.По словам Путина, Россия строит интеграционные планы СНГ исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды, и, если Молдова не желает быть участником этого процесса, "это ее выбор".При этом он подчеркнул, что Россия ни от кого не отказывается и не отпихивает: "Хотят работать – мы рады, пожалуйста", – добавил президент.Путин отметил, что Молдова сегодня "одна из самых бедных стран Европы". "Недавно она была беднейшей страной Европы, – сейчас Украина заняла это почетное место", – заметил он. И в сложившихся условиях, по словам президента, выход из СНГ и отказ от сотрудничества с РФ вряд ли будет выгоден, прежде всего, молдавскому народу.Аналогичная ситуация, по словам президента, складывается и на рынке сельхозпродукции.Президент также прокомментировал возможное прекращение членства Армении в интеграционных объединениях с участием России.Оценивая взаимодействие внутри стран-участниц ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз – ред), президент России подчеркнул, что между ними устойчиво растет товарооборот, рынки труда, капитал, взаимная кооперация, эффективное использование доставшейся еще с советского времени единой транспортной инфраструктуры и многое другое. Большое значение для этого играет и наличие языка межнационального общения – русского.Напомним, председательство в органах Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2024 году переходит Российской Федерации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время игнорирует все саммиты лидеров СНГ, ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз – ред.) и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Министр экономического развития республики Молдова Дмитрий Алайба еще летом заявил, что Молдавия должна как можно скорее выйти из СНГ.Ранее Путин высказывался о том, как будут развиваться события в Карабахе. Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов
молдавия
армения
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0c/1119789774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2773e06f2f2649213921a795473ae164.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), молдавия, армения, в мире
"Не хотят – не надо": Путин о присутствии Молдовы в составе СНГ
Путин заявил об отсутствии ценности наличия Молдовы в составе СНГ
16:41 14.12.2023 (обновлено: 17:01 14.12.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Участие в СНГ основано на добровольном выборе и понимании взаимных выгод, и если Молдова не желает быть участником этого процесса, значит, так тому и быть: для России ее членство в организации ценности не представляет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии.
По словам Путина, Россия строит интеграционные планы СНГ исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды, и, если Молдова не желает быть участником этого процесса, "это ее выбор".
"Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства, значит, так тому и быть… Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет", – сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что Россия ни от кого не отказывается и не отпихивает: "Хотят работать – мы рады, пожалуйста", – добавил президент.
Путин отметил, что Молдова сегодня "одна из самых бедных стран Европы". "Недавно она была беднейшей страной Европы, – сейчас Украина заняла это почетное место", – заметил он. И в сложившихся условиях, по словам президента, выход из СНГ и отказ от сотрудничества с РФ вряд ли будет выгоден, прежде всего, молдавскому народу.
"В какой-то момент сказали, что они отказываются от нашего газа. На самом деле ничего не отказываются… Но если беднейшая страна Европы, получая от нас те же энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители от Соединенных Штатов на 30% дороже, чем раньше из Российской Федерации, – пожалуйста. Есть лишние деньги – пусть делают так", – сказал Путин.
Аналогичная ситуация, по словам президента, складывается и на рынке сельхозпродукции.
"Российский рынок сельхозпродукции используется достаточно активно сельхозпроизводителями в Молдове. Не хотят – не надо. Куда они пойдут с этой продукцией? В Европе, вроде бы в странах-союзниках Украины, дороги перекрывают, не пускают сельхозпродукцию Украины на свою территорию, даже если предполагается, что эта продукция идет транзитом. Закрыли и все. Там есть собственные интересы, и есть кому бороться за эти интересы", – сказал Путин.
Президент также прокомментировал возможное прекращение членства Армении в интеграционных объединениях с участием России.
"Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ. Но в конечном итоге это все равно выбор государства. Что касается отсутствия премьер-министра на мероприятиях общих, ну, мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении, и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях. Посмотрим, как будет ситуация складываться", – сказал президент.
Оценивая взаимодействие внутри стран-участниц ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз – ред), президент России подчеркнул, что между ними устойчиво растет товарооборот, рынки труда, капитал, взаимная кооперация, эффективное использование доставшейся еще с советского времени единой транспортной инфраструктуры и многое другое. Большое значение для этого играет и наличие языка межнационального общения – русского.
"Все это создает такие условия, которые повышают нашу конкурентоспособность на мировых рынках и способствует решению задач не только в сфере экономики, но и, как конечный результат, в социальной сфере – в росте благосостояния граждан", – заключил глава государства.
Напомним, председательство в органах Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2024 году переходит Российской Федерации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время игнорирует все саммиты лидеров СНГ, ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз – ред.) и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Министр экономического развития республики Молдова Дмитрий Алайба еще летом заявил, что Молдавия должна как можно скорее выйти из СНГ.
Ранее Путин высказывался
о том, как будут развиваться события в Карабахе.
Читайте также на РИА Новости Крым: