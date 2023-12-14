https://crimea.ria.ru/20231214/ne-khotyat--ne-nado-putin-o-prisutstvii-moldovy-v-sostave-sng-1133553771.html

"Не хотят – не надо": Путин о присутствии Молдовы в составе СНГ

"Не хотят – не надо": Путин о присутствии Молдовы в составе СНГ - РИА Новости Крым, 14.12.2023

"Не хотят – не надо": Путин о присутствии Молдовы в составе СНГ

Участие в СНГ основано на добровольном выборе и понимании взаимных выгод, и если Молдова не желает быть участником этого процесса, значит, так тому и быть: для... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T16:41

2023-12-14T16:41

2023-12-14T17:01

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

молдавия

армения

в мире

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Участие в СНГ основано на добровольном выборе и понимании взаимных выгод, и если Молдова не желает быть участником этого процесса, значит, так тому и быть: для России ее членство в организации ценности не представляет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии.По словам Путина, Россия строит интеграционные планы СНГ исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды, и, если Молдова не желает быть участником этого процесса, "это ее выбор".При этом он подчеркнул, что Россия ни от кого не отказывается и не отпихивает: "Хотят работать – мы рады, пожалуйста", – добавил президент.Путин отметил, что Молдова сегодня "одна из самых бедных стран Европы". "Недавно она была беднейшей страной Европы, – сейчас Украина заняла это почетное место", – заметил он. И в сложившихся условиях, по словам президента, выход из СНГ и отказ от сотрудничества с РФ вряд ли будет выгоден, прежде всего, молдавскому народу.Аналогичная ситуация, по словам президента, складывается и на рынке сельхозпродукции.Президент также прокомментировал возможное прекращение членства Армении в интеграционных объединениях с участием России.Оценивая взаимодействие внутри стран-участниц ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз – ред), президент России подчеркнул, что между ними устойчиво растет товарооборот, рынки труда, капитал, взаимная кооперация, эффективное использование доставшейся еще с советского времени единой транспортной инфраструктуры и многое другое. Большое значение для этого играет и наличие языка межнационального общения – русского.Напомним, председательство в органах Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2024 году переходит Российской Федерации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время игнорирует все саммиты лидеров СНГ, ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз – ред.) и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Министр экономического развития республики Молдова Дмитрий Алайба еще летом заявил, что Молдавия должна как можно скорее выйти из СНГ.Ранее Путин высказывался о том, как будут развиваться события в Карабахе. Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов

молдавия

армения

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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), молдавия, армения, в мире