https://crimea.ria.ru/20231013/putin-rasskazal-o-buduschem-rossiyskogo-kontingenta-v-karabakhe-1132081565.html

Путин рассказал о будущем российского контингента в Карабахе

Путин рассказал о будущем российского контингента в Карабахе - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Путин рассказал о будущем российского контингента в Карабахе

Российский миротворческий контингент формально должен оставаться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года, этот вопрос будет решаться в ходе переговоров. Об этом РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T18:04

2023-10-13T18:04

2023-10-13T18:04

нагорный карабах

владимир путин (политик)

армения

азербайджан

никол пашинян

новости

политика

в мире

армия и флот

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131712845_0:0:1671:940_1920x0_80_0_0_0b2af21fb9bad8aaaa089b261c6c3d58.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российский миротворческий контингент формально должен оставаться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года, этот вопрос будет решаться в ходе переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Киргизию.Путин напомнил, что согласно заключенной в 2020 году договоренности о пребывании российских миротворцев на территории Карабаха, их мандат заключался только в наблюдении за режимом прекращения огня."Окончательно все-таки статус Карабаха не был определен, а когда Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана, то тогда получилось, что наши миротворцы уже точно, без всяких сомнений находятся на территории Азербайджанской Республики, и, конечно, сейчас, после, прямо скажем, тяжелых событий, связанных с исходом армянского населения, ситуация совсем изменилась кардинальным образом", – констатировал президент РФ.Перспективы мирного договора по КарабахуГлава российского государства также заявил, что на данный момент не видит никаких помех для заключения мирного договора между Баку и Ереваном.По словам Путина, в этом процессе "существуют вопросы чисто технического характера", связанные с границей, ее демаркацией и делимитацией, которые можно решить "при доброй воле с обеих сторон" и затем предпринять следующие шаги по развитию торгово-экономических связей и расшивке инфраструктурных проектов", - заключил Путин.Пашинян пригласил Путина в ЕреванОтвечая на вопрос о взаимоотношениях с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, российский лидер отметил, что находится с ним в контакте."И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и он приедет", - сказал Путин.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://crimea.ria.ru/20230912/putin-armeniya-po-suschestvu-priznala-karabakh-chastyu-azerbaydzhana-1131346736.html

нагорный карабах

армения

азербайджан

киргизия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин (политик), армения, азербайджан, никол пашинян, новости, политика, в мире, армия и флот, киргизия