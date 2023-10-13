https://crimea.ria.ru/20231013/putin-rasskazal-o-buduschem-rossiyskogo-kontingenta-v-karabakhe-1132081565.html
Путин рассказал о будущем российского контингента в Карабахе
Путин рассказал о будущем российского контингента в Карабахе - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Путин рассказал о будущем российского контингента в Карабахе
Российский миротворческий контингент формально должен оставаться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года, этот вопрос будет решаться в ходе переговоров. Об этом РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T18:04
2023-10-13T18:04
2023-10-13T18:04
нагорный карабах
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российский миротворческий контингент формально должен оставаться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года, этот вопрос будет решаться в ходе переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Киргизию.Путин напомнил, что согласно заключенной в 2020 году договоренности о пребывании российских миротворцев на территории Карабаха, их мандат заключался только в наблюдении за режимом прекращения огня."Окончательно все-таки статус Карабаха не был определен, а когда Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана, то тогда получилось, что наши миротворцы уже точно, без всяких сомнений находятся на территории Азербайджанской Республики, и, конечно, сейчас, после, прямо скажем, тяжелых событий, связанных с исходом армянского населения, ситуация совсем изменилась кардинальным образом", – констатировал президент РФ.Перспективы мирного договора по КарабахуГлава российского государства также заявил, что на данный момент не видит никаких помех для заключения мирного договора между Баку и Ереваном.По словам Путина, в этом процессе "существуют вопросы чисто технического характера", связанные с границей, ее демаркацией и делимитацией, которые можно решить "при доброй воле с обеих сторон" и затем предпринять следующие шаги по развитию торгово-экономических связей и расшивке инфраструктурных проектов", - заключил Путин.Пашинян пригласил Путина в ЕреванОтвечая на вопрос о взаимоотношениях с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, российский лидер отметил, что находится с ним в контакте."И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и он приедет", - сказал Путин.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://crimea.ria.ru/20230912/putin-armeniya-po-suschestvu-priznala-karabakh-chastyu-azerbaydzhana-1131346736.html
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нагорный карабах, владимир путин (политик), армения, азербайджан, никол пашинян, новости, политика, в мире, армия и флот, киргизия
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российский миротворческий контингент формально должен оставаться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года, этот вопрос будет решаться в ходе переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Киргизию.
"Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить и решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Это в процессе переговоров мы решим", - сказал российский лидер.
Путин напомнил, что согласно заключенной в 2020 году договоренности о пребывании российских миротворцев на территории Карабаха, их мандат заключался только в наблюдении за режимом прекращения огня.
"Окончательно все-таки статус Карабаха не был определен, а когда Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана, то тогда получилось, что наши миротворцы уже точно, без всяких сомнений находятся на территории Азербайджанской Республики, и, конечно, сейчас, после, прямо скажем, тяжелых событий, связанных с исходом армянского населения, ситуация совсем изменилась кардинальным образом", – констатировал президент РФ.
Перспективы мирного договора по Карабаху
Глава российского государства также заявил, что на данный момент не видит никаких помех для заключения мирного договора между Баку и Ереваном.
"Я сказал, что мы готовы будем содействовать возобновлению мирных переговоров в надежде на заключение мирного соглашения. Предложили в Москве всем коллегам собраться. И премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в курсе такого предложения. Мне кажется, что это вполне возможно. Я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас после событий в Карабахе", - сказал он.
По словам Путина, в этом процессе "существуют вопросы чисто технического характера", связанные с границей, ее демаркацией и делимитацией, которые можно решить "при доброй воле с обеих сторон" и затем предпринять следующие шаги по развитию торгово-экономических связей и расшивке инфраструктурных проектов", - заключил Путин.
Пашинян пригласил Путина в Ереван
Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, российский лидер отметил, что находится с ним в контакте.
"И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и он приедет", - сказал Путин.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.