Разрушительное землетрясение в Марокко: уже более двух тысяч погибших
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысяч человек
© AFP 2023 / FADEL SENNAЗемлетрясение в Марокко
© AFP 2023 / FADEL SENNA
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Землетрясение в Марокко унесло жизни более двух тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hespress, опубликовавшую данные министерства внутренних дел королевства.
"Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2059, из них 1404 получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.
Накануне вечером была опубликована информация о 1037 погибших и 1204 раненых. Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября: в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Очаг залегал на глубине 10 километров.После, по данным EMSC, произошло еще несколько землетрясений магнитудами: 4,8, 3,4, 3,2, 3,3. Сейсмологи предупредили о вероятности афтершоков в течение ближайших часов и, возможно, дней.
В конце августа землетрясения магнитудой 3,1 и 4,1 произошли на юге и юго-востоке Турции. Подземные толчки продолжаются больше недели, власти страны готовятся к расселению порядка 600 тысяч домов, укрепляют мосты и автомагистрали. В том числе ведутся работы по усилению сейсмоустойчивости мечети Айя-Софии в Стамбуле.
Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, заявил о том, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям.
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