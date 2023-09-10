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Разрушительное землетрясение в Марокко: уже более двух тысяч погибших

Разрушительное землетрясение в Марокко: уже более двух тысяч погибших - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Разрушительное землетрясение в Марокко: уже более двух тысяч погибших

Землетрясение в Марокко унесло жизни более двух тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hespress, опубликовавшую данные министерства... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T09:53

2023-09-10T09:53

2023-09-10T09:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Землетрясение в Марокко унесло жизни более двух тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hespress, опубликовавшую данные министерства внутренних дел королевства.Накануне вечером была опубликована информация о 1037 погибших и 1204 раненых. Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября: в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Очаг залегал на глубине 10 километров.После, по данным EMSC, произошло еще несколько землетрясений магнитудами: 4,8, 3,4, 3,2, 3,3. Сейсмологи предупредили о вероятности афтершоков в течение ближайших часов и, возможно, дней.В конце августа землетрясения магнитудой 3,1 и 4,1 произошли на юге и юго-востоке Турции. Подземные толчки продолжаются больше недели, власти страны готовятся к расселению порядка 600 тысяч домов, укрепляют мосты и автомагистрали. В том числе ведутся работы по усилению сейсмоустойчивости мечети Айя-Софии в Стамбуле.Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, заявил о том, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям.Читайте также на РИА Новости КрымРазрушительное землетрясение в Марокко: число жертв растетНайдены тела 820 человек: число жертв землетрясения в Марокко растетЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марокко, землетрясение, в мире, происшествия, новости