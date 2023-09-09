https://crimea.ria.ru/20230909/naydeny-tela-820-chelovek-chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-marokko-rastet-1131281211.html
Найдены тела 820 человек: число жертв землетрясения в Марокко растет
Найдены тела 820 человек: число жертв землетрясения в Марокко растет - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Найдены тела 820 человек: число жертв землетрясения в Марокко растет
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Марокко увеличилось до 820 человек, еще 672 получили различные травмы. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T15:29
2023-09-09T15:29
2023-09-09T15:29
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владимир путин (политик)
новости
африка
марокко
марракеш
новости
землетрясение
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Марокко увеличилось до 820 человек, еще 672 получили различные травмы. Об этом со ссылкой на телеканал Al-Arabiya сообщает РИА Новости.Ранее телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на данные министерства внутренних дел сообщал о 632 жертвах и 329 раненых.Кроме того, уточняется, что состояние 205 человек остается критическим.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI.Также соболезнования лидеру Марокко выразил и МИД России.По информации ведомства, посольство России в Рабате и Генконсульство в Касабланке находятся на связи с властями Марокко. Россиян среди пострадавших от землетрясения нет.Ранее сообщалось, что в ночь на субботу сразу несколько землетрясений произошли в Марокко.Подземные толчки силой 6,9 баллов по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошли в 80 километрах от Марракеша. Позже были зафиксированы еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Специалисты отмечают, что афтершоки после такого довольно сильного землетрясения могут ощущаться еще в течение ближайших часов и даже дней.29 августа землетрясение магнитудой 5,0 случилось в Турции. Еще ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции.Кроме того, 5 августа текущего года землетрясение магнитудой 6 баллов зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойЖдать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученый"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
африка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир путин (политик), новости, африка, марокко, марракеш, новости, землетрясение, стихия
Найдены тела 820 человек: число жертв землетрясения в Марокко растет
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 820 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Марокко увеличилось до 820 человек, еще 672 получили различные травмы. Об этом со ссылкой на телеканал Al-Arabiya сообщает РИА Новости.
Ранее телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на данные министерства внутренних дел сообщал
о 632 жертвах и 329 раненых.
"Число погибших в результате землетрясения составляет 820, еще 672 человека ранены", – информирует телеканал.
Кроме того, уточняется, что состояние 205 человек остается критическим.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI.
"Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны", – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Также соболезнования лидеру Марокко выразил и МИД России.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в официальном сообщении.
По информации ведомства, посольство России в Рабате и Генконсульство в Касабланке находятся на связи с властями Марокко. Россиян среди пострадавших от землетрясения нет.
Ранее сообщалось
, что в ночь на субботу сразу несколько землетрясений произошли в Марокко.
Подземные толчки силой 6,9 баллов по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошли в 80 километрах от Марракеша. Позже были зафиксированы еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
Специалисты отмечают, что афтершоки после такого довольно сильного землетрясения могут ощущаться еще в течение ближайших часов и даже дней.
29 августа землетрясение магнитудой 5,0 случилось
в Турции. Еще ранее землетрясение магнитудой 4,8
произошло в провинции Малатья на востоке Турции.
Кроме того, 5 августа текущего года землетрясение магнитудой 6 баллов зафиксировано
в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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