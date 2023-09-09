https://crimea.ria.ru/20230909/naydeny-tela-820-chelovek-chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-marokko-rastet-1131281211.html

Найдены тела 820 человек: число жертв землетрясения в Марокко растет

Найдены тела 820 человек: число жертв землетрясения в Марокко растет - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Найдены тела 820 человек: число жертв землетрясения в Марокко растет

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Марокко увеличилось до 820 человек, еще 672 получили различные травмы. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T15:29

2023-09-09T15:29

2023-09-09T15:29

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

владимир путин (политик)

новости

африка

марокко

марракеш

новости

землетрясение

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131280970_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe170e96aa3ed7bc9df6b5334be9babe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Марокко увеличилось до 820 человек, еще 672 получили различные травмы. Об этом со ссылкой на телеканал Al-Arabiya сообщает РИА Новости.Ранее телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на данные министерства внутренних дел сообщал о 632 жертвах и 329 раненых.Кроме того, уточняется, что состояние 205 человек остается критическим.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI.Также соболезнования лидеру Марокко выразил и МИД России.По информации ведомства, посольство России в Рабате и Генконсульство в Касабланке находятся на связи с властями Марокко. Россиян среди пострадавших от землетрясения нет.Ранее сообщалось, что в ночь на субботу сразу несколько землетрясений произошли в Марокко.Подземные толчки силой 6,9 баллов по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошли в 80 километрах от Марракеша. Позже были зафиксированы еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Специалисты отмечают, что афтершоки после такого довольно сильного землетрясения могут ощущаться еще в течение ближайших часов и даже дней.29 августа землетрясение магнитудой 5,0 случилось в Турции. Еще ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции.Кроме того, 5 августа текущего года землетрясение магнитудой 6 баллов зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойЖдать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученый"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел

африка

марокко

марракеш

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир путин (политик), новости, африка, марокко, марракеш, новости, землетрясение, стихия